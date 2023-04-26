Украина формирует коалицию для возвращения украинских детей и наказания всех причастных — Верещук

Украина формирует большую коалицию из государств, правительств и международных организаций для возвращения похищенных с оккупированных территорий детей, а также привлечения к ответственности всех причастных.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Россияне пошли гораздо дальше, чем нацисты во Второй мировой войне. Они даже этого не скрывают, они это фактически сделали своей политикой, в 921-м указе четко прописано о лагерях перевоспитания, о том, как будут создаваться центры усыновления, о том, что работники этих центров могут брать опеку, а затем усыновлять. Эти все преступления они зафиксировали, и в режиме онлайн мы это все видим, – сказала она.

Министр отметила, что коалиция сейчас как раз разрабатывает систему ответственности и наказания лиц, причастных к депортации украинских детей.

– Это начиная от основного террориста Путина и кремлевской верхушки, до автобусника, который вывозил с временно оккупированной земли наших детей, до врача, которая вроде бы под эгидой санаторного лечения или обследования отправляет наших детей и в Сибирь, и где они сейчас только не находятся, – отметила Верещук.

На сегодня известно о том, что Россия депортировала с оккупированных территорий 4 396 детей-сирот и лишенных родительской опеки. Ежедневно поступают новые сообщения от родственников, которые отдали своих детей на “оздоровление”, а после не могут вернуть.

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