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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Уровень воды в Днепре вырос на 26 см. Угрозы подтоплений нет – КГВА

Повінь у Києві
Фото: УНИАН

Уровень воды в Днепре в пределах Киева растет, за три дня он поднялся на 26 см, однако аварийных подтоплений в Киеве не зафиксировано.

Об этом сообщают в КГВА.

– По состоянию на 27 апреля, уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9 309 см. Это на 9 см больше, чем вчера. Уровень опасности гидрологических явлений — І (желтый), – говорится в сообщении.

По словам главы городской администрации Сергея Попко, удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Сейчас остаются подтопленными: острова в парке “Муромец”, “Гидропарк”, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Он отмечает, что пока уровень половодья не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

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