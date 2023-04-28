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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Когда летние каникулы 2023 в Украине и сколько времени они продлятся

Школа
Фото: Unsplash

Год обучения в украинских школах чаще всего начинается в начале сентября и заканчивается в конце мая следующего года. Однако многие ученики и родители до сих пор не знают, когда начнутся каникулы в 2023 году. Когда летние каникулы 2023 в Украине – читайте в материале.

Школьные каникулы 2023: когда ученики будут отдыхать

В 2022-2023 годах, как всегда, учащиеся отдыхают четыре раза в год:

  • осенние каникулы длятся с 24 по 30 октября;
  • рождественские – с 25 декабря по 8 января;
  • пасхальные каникулы начинаются 27 марта и продолжаются до 2 апреля;
  • летние каникулы в школах будут начинаться 25 мая, а заканчиваться – 1 сентября.

Когда летние каникулы 2023 в Украине

Известно, что учебные заведения (особенно частные) самостоятельно решают, когда проводить каникулы, в зависимости от погодных условий, эпидемиологической ситуации и безопасности в регионе. Однако в 2023 году Минобразования определило базовые даты летнего отдыха – с 25 мая по 1 сентября.

Когда в Украине закончится учебный год 2023

В Законе Украины О полном общем среднем образовании указано, что учебный год в украинских школах должен длиться не менее 175 учебных дней. Но в условиях войны действие положения приостанавливается.

Поэтому продолжительность учебного года и дата его начала или окончания во время военного положения определяются Кабинетом министров Украины.

В постановлении Кабинета министров Украины определена продолжительность учебного года во время действия военного положения. Отмечается, что учебный год в этом году закончится 30 июня 2023 (для абитуриентов, то есть учеников, которые выпускаются с 11-го класса).

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Каникулы, Школа
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