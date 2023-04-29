После освобождения Крыма и Донбасса будет необходима мягкая украинизация – Минкульт

После освобождения временно оккупированных Крыма, частей Донецкой и Луганской областей в этих регионах будет необходимо проведение мягкой украинизации.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в комментарии украинским журналистам. По его мнению, украинизация частично произошла без вмешательства государства — после полномасштабного вторжения РФ.

— Более 20% населения, а это огромное количество, перешло на общение на украинском языке в быту, добровольно, без какой-либо мягкой или неласковой украинизации. Украинизация культурного продукта произошла моментально. Все театры, которые имели в своих названиях русское, отказались от этих названий. Я думаю, это естественный процесс, — отметил он.

По мнению министра культуры, совсем другая история будет происходить на территориях, которые находились под российским контролем с 2014 года.

— Например, мы недавно общались по Крыму, какие шаги нужно делать. Очевидно, там потребуется мягкая украинизация. Крым в оккупации уже почти 10 лет, а также часть Донецкой и Луганской области. Это потребует более деликатного продвижения, чтобы украинизация там произошла, — утверждает Ткаченко.

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