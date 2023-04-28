По данным ООН, из-за полномасштабной войны в Украине более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу. Большинство поехали в страны Евросоюза, с которыми Украина имеет безвиз, в частности в Польшу.

Однако у людей часто возникают вопросы — имеют ли они право находиться в стране только с биометрическим паспортом? Могут ли поехать на родину, а потом снова вернуться в Польшу, если срок безвиза иссяк?

Факты ICTV узнавали, что делать украинцам в Польше, если 90 дней безвиза уже закончились.

Как долго можно находиться в Польше с биометрическим паспортом

С 2017 года украинцам не нужно иметь визу для въезда в Шенгенскую зону. Впрочем, безвизовый режим позволяет находиться в странах ЕС только 90 дней в течение 180 дней.

То есть со дня пересечения границы необходимо отсчитать 180 дней назад и посмотреть, были ли вы в странах ЕС более 90 дней за этот период без наличия вида на жительство.

Если срок превышен, вы не имеете права находиться в Шенгенской зоне без соответствующего разрешения.

90 дней безвиза закончились: что делать

Стоит отметить, что в прошлом году в марте была принята директива, которая снимает ограничение на срок пребывания в ЕС, которое дает безвиз.

Согласно постановлению от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией, украинцы, которые въехали на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 года в рамках безвизового режима, могут легально находиться на территории страны в течение 18 месяцев от 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание, что постановление предусматривает также присвоение номера PESEL гражданам Украины, ведь это позволяет реализовать ряд государственных услуг. Наличие PESEL не ограничивает возможности пересечения границы.

Соответственно, имея PESEL, вы получаете разрешение на временное проживание в стране, так называемый статус временной защиты.

Если же вы не планируете оформлять статус временной защиты в одной из стран ЕС, то есть еще один вариант — после 90 дней поехать в страны, которые предоставляют дополнительные дни к европейскому безвизу. Сейчас такую возможность предоставляют Хорватия, Болгария, Кипр и Румыния.

То есть вы можете находиться в этих странах еще 90 дней с туристической целью.

На сколько дней можно поехать в Украину, имея статус временной защиты

Выезд украинцев с территории Польши на срок более одного месяца лишает права пребывания в стране по статусу временной защиты.

В то же время выезды на меньший промежуток времени во внимание не принимаются, несмотря на их количество или продолжительность.

Если же украинцы едут в Польшу не из-за войны, а их въезд имеет признаки регулярного пограничного движения, такие лица подлежат пограничному контролю на принципах, определенных в Шенгенском Кодексе о границах. То есть наличие биометрического паспорта и соблюдение коридора пребывания до 90 дней в течение 180 дней.

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