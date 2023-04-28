Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить

Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить

Действие военного положения и общей мобилизации продолжено до 20 мая 2023 года. Таким образом мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Украинские мужчины, которых призвали, должны получить повестку. Какие существуют виды повесток в военкомат и как они выглядят — разбирались Факты ICTV.

Какие есть виды повесток

Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка.

  • Повестка для уточнения учетных данных

Этот вид повестки вручается призывнику для обновления информации. В общем уточняются данные относительно семейного положения, трудоустройства, наличия или отсутствия детей.

По результатам проверки мужчину могут освободить от службы в армии, например, при наличии ребенка.

Если вам поступила повестка такого типа, вы должны пройти медицинское обследование. Также к повестке прилагается ваша карточка исследования и медицинского осмотра.

  • Повестка на призыв в армию

В такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок.

Кроме того там указано, что при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное предписание (при наличии).

  • Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается мужчинам, которые прошли медкомиссию и признаны годными.

В основном мобилизационное распоряжение вручается во время объявления мобилизации.

В нем должно быть указано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как могут вручить повестку

На самом деле законодательством не определен четкий порядок, как именно нужно вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки где угодно: на улице, блокпосту, рабочем месте или по месту жительства.

Повестки готовят только работники ТЦК и СП. А вручать их должны только должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Стоит отметить, что вручение повестки не означает, что лицо сразу отправляют на фронт. Это прежде всего делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Повестку могут вручить:

  • лично в руки, по месту жительства или работы;
  • за ее получение не могут расписаться родители, жена или родственники;
  • ее могут оставить в дверях, бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка остается неподписанной.

Стоит отметить, что вы можете отказаться от вручения повестки в присутствии свидетелей, в частности, если документ заполнен с ошибками.

Составленный акт об отказе от получения повестки с подписью получателя передают в центр комплектования, а также могут направить в полицию.

Как выглядит повестка

Выглядит она как обычный документ. Это лист бумаги, где в верхней части указаны ваша фамилия, имя и отчество, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части — расписка лица, получающего документ.

На самом деле, единого образца повесток нет. В одних повестках можно увидеть формулировку предлагаю явиться, в других — приказ, приказываю.

Повістка - шаблон

Однако помните, неявка по повестке влечет за собой административную или уголовную ответственность. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях  неявка по вызову ТЦКСП в военное время влечет за собой наложение штрафа.

Читайте также
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація

Война в Украине, мобілізація, Украинская армия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракетным ударом по дому в Умани убиты двое детей – ОВА
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
президент Чехії
Россия отменяет Военную олимпиаду-2023 из-за больших потерь в Украине
Армійські ігри Росія
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 28.04.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.04.2023)
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь