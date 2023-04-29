Государству-террористу РФ удалось бы забрать значительно больше жизней, если бы сегодня Воздушные силы ВСУ не смогли бы сбить большинство российских ракет из-за недостатка вооружения. И это снова доказывает, что остановить террор и спасти людей можно только оружием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 429-го дня войны, комментируя последствия ракетных ударов РФ по жилым домам в Умани и Днепре.

— Противовоздушная оборона, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы дать безопасность нашим городам и селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории. Временно. Никого не можем оставить под властью российского зла, — отметил глава государства.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного террора РФ. По состоянию на этот момент в Умани известно о 23 погибших, среди них четверо детей, а в Днепре — погибли две украинки, среди которых ребенок 2020 года рождения.

Зеленский очертил партнерам, какие перспективы сейчас есть на поле боя и в какой дальнейшей помощи Украина нуждается, чтобы пройти весь этот необходимый путь.

В то же время он проинформировал о том, что делает Украина для реализации формулы мира, в частности, пункта о привлечении к ответственности виновных в агрессии.

— Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее. Надо найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой непростой ситуации. Такое решение, которое учитывало бы интересы всех наших стран и Европы в целом.

Сегодня произошло знаковое событие для Украины — первая крупная инвестиция в Украину с начала полномасштабного вторжения. Объем инвестиции — $250 млн долларов, однако это лишь старт соответствующего пакета, подчеркнул глава государства.

— Именно сейчас, когда мы еще боремся с российским террором, большой мировой бизнес не только верит в нашу победу, а подтверждает эту веру своими многомиллионными инвестициями и конкретикой. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых заданиях! Спасибо народу Украины! Слава Украине, — подчеркнул президент Зеленский.

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