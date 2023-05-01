Смерть родного человека — большое горе и потрясение для любой семьи. Но даже в такой сложный период важно сохранять трезвый ум и позаботиться о документальном оформлении наследства.

Факты ICTV узнавали, как оформить наследство в Украине во время действия военного положения и что для этого понадобится, какие изменения произошли в процедуре за время полномасштабной войны и что делать украинцам, которым нужно вступать в наследство на временно оккупированных территориях.

Процедура оформления наследства во время войны – изменения и срок для подачи заявления

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько отмечает, что во время действия военного положения в Украине действительно произошли определенные изменения в законодательстве по вопросу оформления наследства.

По общему правилу, срок принятия наследства составляет 6 месяцев со дня его открытия. Этот вопрос урегулирован ст. 1270 Гражданского кодекса Украины.

Однако с учетом вышеупомянутых изменений, течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на 4 месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении срока для принятия наследства (п. 3 Постановления КМУ № 164).

— Что это значит для наследника? Если до даты вступления в силу изменений (то есть до 6 марта 2022 года) срок наследования в 6 месяцев не истек, то к нему добавляются еще 4 месяца, соответственно, в сумме срок составляет 10 месяцев. Если срок истек в период с 24 февраля по 6 марта 2022 года, действует старая норма (то есть, 6 месяцев), — добавляет эксперт.

Если вы по уважительным причинам пропустили срок принятия наследства, то вправе обратиться в суд с иском об установлении дополнительного срока для подачи заявления.

Еще одно изменение касается места открытия наследия. Если ранее заявление о принятии наследства подавалось нотариусу по месту открытия, то в условиях военного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя у любого нотариуса Украины, независимо от места открытия наследства.

— По ст. 1221 Гражданского кодекса местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В случае, когда такая информация отсутствовала, местом открытия наследства считалось местопребывание недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества — местопребывание основной части движимого имущества.

Соответственно, если человек вынужденно покинул свое место постоянного проживания или оно оккупировано, то наследник может обратиться к любому нотариусу Украины.

Кроме того, в условиях военного положения, в случае отсутствия доступа к наследственному реестру, нотариус заводит наследственное дело без его использования и проверяет наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора или завещания в течение пяти рабочих дней со дня восстановления такого доступа.

Как оформить наследство во время войны 2023

Наследниками могут быть:

физические лица по завещанию;

физические лица по закону;

дети наследника, родившиеся после его смерти и открытия наследства (ст. 1222 Гражданского кодекса).

А наследниками по завещанию могут быть юридические лица и другие участники гражданских отношений.

Если вы планируете реализовать свое право на наследование, вам необходимо:

Получить свидетельство о смерти наследодателя — это можно сделать в любом органе ДРАЦС на подконтрольной территории Украины.

— это можно сделать в любом органе ДРАЦС на подконтрольной территории Украины. Подать заявление о принятии наследства в нотариус.

о принятии наследства в нотариус. После этого нотариус открывает наследственное дело и предоставляет вам перечень необходимых документов (свидетельство о принятии наследства).

Обратите внимание, что наследник может обратиться к нотариусу (государственному или частному) в любом населенном пункте на подконтрольной территории Украины.

Для этого советуем воспользоваться Реестром нотариусов, работающих во время войны.

— Если украинец покинул страну и находится за границей, то по ст. 38 Закона Украины О нотариате нотариальные действия могут осуществить консульские учреждения и дипломатические представительства Украины. К ним нужно обратиться с заявлением. Другой вариант — по предварительной договоренности направить заявление по почте в любой украинский нотариус. Но заявление должно быть заверено нотариусом страны пребывания, — советует Игорь Ясько.

Помните, что по ст. 1241 Гражданского кодекса малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители имеют право на обязательную долю в наследстве.

Какие документы необходимо собрать, чтобы вступить в наследство 2023

К заявлению нотариусу наследник должен добавить:

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи с наследодателем (свидетельство о рождении / браке);

завещание (при наличии);

паспорт и РНОКПП (идентификационный код) наследника/наследников;

оригиналы документов на наследственное имущество.

Кто имеет право удостоверять завещания 2023

С учетом изменений, в 2023 году завещание могут удостоверить:

уполномоченные лица органа местного самоуправления;

командиры (начальники) воинских частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведений;

главный врач, его заместители по медицинской части или дежурный врач учреждений здравоохранения.

При оформлении наследства по завещанию нотариус должен предоставить правовую оценку документа, проверить его регистрацию в Наследственном реестре и силу на момент смерти завещателя.

Если завещание не соответствует требованиям законодательства, нотариус может отказать его принимать. В случае признания завещания недействительным, наследование происходит по закону.

Как оформить наследство украинцам, которые вступают в наследство на ВОТ

— Дело в том, что любые органы, их должностные и служебные лица, а также деятельность таких органов на временно оккупированных территориях считаются незаконной. Поэтому любой акт (Решение, документ) таких органов является недействительным и не создает правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на ВОТ, — говорит Ясько.

По заявлению граждан Украины, проживающих на ВОТ или переселившихся с этих территорий, государственную регистрацию актов гражданского состояния, внесение изменений в актовые записи, их возобновление и аннулирование осуществляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния по месту обращения заявителя.

В случае смерти лица на временно оккупированной территории Украины, что подтверждается документами, выданными незаконными органами или лицами, наследнику сначала стоит установить факт смерти на такой территории.

Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением по месту жительства (пребывания) заявителя в соответствующий отдел государственной регистрации актов гражданского состояния или в суд на подконтрольной территории Украины.

— На основании решения суда по делу об установлении указанного факта отдел государственной регистрации актов гражданского состояния выдает заявителю свидетельство о смерти лица установленного образца, — говорит эксперт.

По ст. 111 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, если последним местом жительства наследодателя является ВОТ, то местом открытия наследства является место подачи первого заявления, свидетельствующего о волеизъявлении наследников относительно наследственного имущества.

— Если недвижимое имущество или основная его часть (в случае отсутствия недвижимого имущества) находится на временно оккупированной территории, местом открытия наследства также станет место подачи наследником первого заявления о принятии наследства, — добавляет эксперт.

Кроме того, совершение нотариальных действий по наследственным делам, которые были зарегистрированы в Наследственном реестре до начала временной оккупации, но не закончены, осуществляется любым нотариусом на подконтрольной Украине территории по обращению наследника.

То есть украинцы лично должны выехать на подконтрольную территорию, чтобы осуществить нотариальное действие в соответствии с украинским законодательством или сделать это через уполномоченного представителя. Или можно подать заявление об установлении факта смерти через электронный суд.

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