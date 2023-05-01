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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве проблемы с водоснабжением на левом берегу: что известно

кран вода
Фото: Pixabay

В Киеве на канализационной насосной станции Позняки повреждено электрическое оборудование, поэтому на левом берегу наблюдается понижение давления воды у потребителей.

Об этом сообщает городская госадминистрация.

Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу.

Как информирует Киевводоканал, ориентировочное время ликвидации повреждения – сутки.

Источник: КГГА
Київ, Киевводоканал, Холодна вода
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