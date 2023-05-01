В Киеве на канализационной насосной станции Позняки повреждено электрическое оборудование, поэтому на левом берегу наблюдается понижение давления воды у потребителей.

Об этом сообщает городская госадминистрация.

Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу.

Как информирует Киевводоканал, ориентировочное время ликвидации повреждения – сутки.

Источник : КГГА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.