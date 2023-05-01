Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве проблемы с водоснабжением на левом берегу: что известно
В Киеве на канализационной насосной станции Позняки повреждено электрическое оборудование, поэтому на левом берегу наблюдается понижение давления воды у потребителей.
Об этом сообщает городская госадминистрация.
Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу.
Как информирует Киевводоканал, ориентировочное время ликвидации повреждения – сутки.
Источник: КГГА
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