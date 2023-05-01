В Украине продолжается кровавая война. К сожалению, десятки украинских военных ежедневно получают ранения и погибают за свободу и независимость нашей страны.

В то же время с начала полномасштабной войны семьи погибших украинских воинов имеют право на денежную компенсацию.

Факты ICTV узнали, кто может получить выплаты за павшего воина, какую сумму выплачивают и как оформить компенсацию.

Выплаты за погибшего воина 2023: кто может получить

Специалисты Всеукраинской правозащитной общественной организации Юридическая сотня отмечают, что в 2023 году был внесен ряд изменений по организации денежных выплат за погибшего военного.

— 1 февраля 2023 года были зарегистрированы приказы МВД №51 и №50, которые касаются изменений в выплате ЕДП в случае гибели военнослужащих ГПСУ и НГУ. Такие же изменения касаются и военнослужащих ВСУ в связи с приказом Минобороны № 45 от 25 января 2023 года, — отмечают в Юридической сотни.

Так, согласно изменениям, ЕДП выплачивается только в случае, если военный погиб во время действия военного положения или вследствие ранения/контузии/травмы/увечья, произошедшего в период действия военного положения во время защиты Родины, участия в боевых действиях или иных мероприятиях частности, как уточняется приказами, на временно оккупированной РФ территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мероприятий, не позднее чем через один год после ранения/травмы или другого повреждения.

Получить денежное единовременное пособие могут родственники погибшего и лица, находившиеся на его содержании. Это в частности:

родители (мама и папа);

жена/муж, которые не сочетались браком во второй раз;

дети, которые не имеют и не имели своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Также есть обязательное условие, родственники погибшего не должны проживать в РФ или в Беларуси, а также не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Размер и порядок выплаты за павшего военного 2023

Семья каждого военного, который погиб, защищая Родину во время полномасштабной войны, имеет право получить единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Однако в 2023 году изменения коснулись порядка выплат.

— Самое главное изменение касается порядка выплат. Теперь они будут происходить поэтапно, — отмечают в юридической сотне.

Компенсация делится на части: первая 20% от суммы, а затем ежемесячные фиксированные суммы:

первая выплата — 1/5 от назначенной суммы ЕДП;

вторая часть — остаток невыплаченной суммы ЕДП (4/5 от назначенной суммы) выплачивается ежемесячно, долями в течение 40 следующих месяцев.

— То есть на первом этапе происходит выплата 3 млн грн, в дальнейшем — 300 тыс. грн в месяц. Эта сумма делится пропорционально по количеству членов семьи погибшего, — добавляют в юридической сотне.

Как получить выплаты за погибшего воина 2023: необходимые документы и куда обращаться

В Юридической сотне отмечают, что члены семьи, имеющие право на получение ЕДП, могут реализовать его с даты гибели или смерти в свидетельстве о смерти.

— Если тот, кто имеет право на получение выплаты, отказывается от ЕДП или в течение трех лет не реализует свое право, доли распределяются между другими лицами, которые имеют право на ЕДП, — отмечают специалисты.

После того, как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать необходимые документы. После этого семья должна обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получили дополнительные документы.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Военная часть по запросу ТЦК, куда обратились члены семьи погибшего, умершего вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), полученного при защите Родины в период действия военного положения, не позднее чем через один год после такого ранения (контузии, травмы, увечья) предоставляет указанные выше документы.

Чтобы получить выплату, необходимо обратиться с личным заявлением или заявлением законных представителей лиц, имеющих право на ЕДП, в ТЦК и СП или уполномоченное подразделение другого силового ведомства.

В местный территориальный центр комплектования необходимо подать следующие документы:

заявление о выплате единовременного денежного пособия;

копию свидетельства о смерти;

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копию врачебного свидетельства о смерти;

копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

копию свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

копию свидетельства о браке (для выплаты жене);

копию свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям);

копию решения суда или нотариально удостоверенной сделки, которая будет подтверждать факт пребывания заявителя на иждивении погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего (умершего), но находились на его иждивении).

После того, как родственники, имеющие право на ЕДП, подали документы и заявление, районный ТЦК и СП заверяет копии документов, не позднее семи рабочих дней после поступления направляет их областным ТЦК и СП за подчинением.

Далее в течение 15 дней документы отправляют на рассмотрение в Минобороны. Там принимают решение в течение 30 дней.

— В случае положительного решения, Департамент соцобеспечения не позднее трех рабочих дней доводит его до финансово-экономического управления Командования Сухопутных войск ВСУ для информирования областных ТЦК и готовит проекты распределений. Районные ТЦК, которые оформляли документы для назначения выплаты, уведомляют членов семей, — добавляют в юридической сотне.

После открытия ассигнований командование Сухопутных войск ВСУ не позднее пяти рабочих дней готовит и предоставляет Государственной казначейской службе Украины распределения открытых ассигнований в разрезе распорядителей бюджетных средств низшего уровня.

Со дня открытия ассигнований ЕДП выплачивается областным ТЦК, а затем перечисляются на банковский счет, который семья погибшего указала в заявлении.

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