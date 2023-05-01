Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине

Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

3 марта 2022 года был утвержден указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения. В тот же день в Украине была объявлена всеобщая мобилизация.

Всеобщая мобилизация была введена на 90 дней, однако с тех пор она была несколько раз продлена.

До какого числа продолжена всеобщая мобилизация в Украине 2023 ‒ далее в нашем материале.

Всеобщая мобилизация 2023 ‒ дата

С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже не единожды:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года; 
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

Сейчас всеобщая мобилизация в Украине продолжается до 20 мая 2023 года. Такое решение поддержал парламент. “За” проголосовало 344 депутатов.

Читайте также
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как проходит и будут ли изменения
Військовий, мобілізація

Что предусматривает всеобщая мобилизация в Украине

Всеобщая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Она касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация проводится в течение 90 дней после ее объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также читайте: 

Война в Украине, Военное положение, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Воздушные силы показали снаряженные американскими ракетами Су-25 с посланиями для оккупантов
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
В Мариуполе зафиксировали перемещение новейших российских танков Т-90
російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Ночная ракетная атака: на Днепропетровщине повреждены 86 домов, ранены 34 человека
ракетний удар по Дніпропетровщині
Ударили бы большим количеством, если бы могли: Игнат о новой ракетной атаке РФ
Російська ракета
Последние 72 часа выдают неготовность РФ к контрнаступлению Украины — CNN
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь