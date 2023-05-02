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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Будут ли проводить выпускные в школах в 2023 году — ответ Минобразования

Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Фото: Depositphotos

Выпускной вечер — весомое событие в жизни каждого школьника. Школьные годы остались позади, а перед выпускниками открываются двери во взрослую и самостоятельную жизнь.

Даже во время действия военного положения, выпускников и их родителей беспокоит вопрос, будут ли проводить выпускные в 2023 году и как будет происходить выпуск из школы в условиях войны.

Будут ли выпускные в школах в 2023 году, читайте в материале.

Выпускные вечера в украинских школах 2023: будут ли проводить

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона отметил, что в 2023 году учебные заведения будут самостоятельно решать, разрешать ли проведение выпускных вечеров. Об этом он сообщил 1 мая 2023 года.

Витренко также добавил, что сейчас в Украине работают более 12 тыс. школ. И в разных областях ситуация очень разная, поэтому Минобразования рекомендует принимать решение о проведении выпускных на местах.

При этом он добавил, что, скорее всего, на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей.

— Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо, — отметил Андрей Витренко.

Министерство рекомендует военным администрациям и школам учитывать ситуацию безопасности и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения.

Соответственно, администрация и учителя учебного заведения будут самостоятельно решать, проводить выпускной в конкретной школе или нет.

Когда школьники уйдут на летние каникулы 2023

Учебный процесс в 2023 году для киевских школьников продлится до 30 июня. Соответствующую рекомендацию получили директора школ в Киеве.

Однако окончательные решения по датам начала, окончания каникул и обучения принимает каждая школа отдельно.

Кроме того, постановлением Кабмина Украины определена продолжительность учебного года во время действия правового режима военного положения. Таким образом, учебный год 2022-2023 по всей территории Украины должен закончиться 30 июня 2023 года.

Это касается выпускников 11 классов. Для них учебный год истекает именно 30 июня. Для других классов он заканчивается в конце весны, в мае.

Но даты каникул в украинских школах не утверждены, поскольку каждая школа может устанавливать их самостоятельно, учитывая безопасность в регионе.

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Выпускной, Военное положение, Школа
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