Верховная Рада Украины поддержала законопроект о размещении в Киеве Национального военного мемориального кладбища.

За соответствующий законопроект № 9240 проголосовали в целом 322 народных депутата.

Парламент разрешил разместить военное мемориальное кладбище на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева (левобережная часть столицы).

Под эти цели передадут участки государственной, коммунальной собственности на проспекте, без разработки градостроительной документации. Предусмотрена возможность изъятия лесных угодий для кладбища без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям.

Кроме того, кладбище будет проектироваться без ограничений застройки земельных участков и градостроительных условий.

На Национальном военном мемориальном кладбище смогут перезахоронить Героев Украины, которым присвоено это звание, начиная с 2014 года. Кроме того, предусмотрено перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке (по решению и в порядке, определенном Кабинетом министров).

Содержание в надлежащем состоянии и охрану кладбища будут осуществлять за счет средств государственного бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке, Кабинет министров совместно с Министерством по делам ветеранов наработали план-график создания мемориального кладбища “для надлежащего чествования памяти военнослужащих, защитников, защитниц, отдавших свою жизнь ради независимости Украины”.

Недавно Киевсовет отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища. По словам мэра столицы Виталия Кличко, его общая площадь составит около 100 гектаров.

Источник: Telegram Ярослава Железняка

Источник : Верховная Рада

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