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Илья Нежигай, редактор ленты

Hydra 70 с лазерным прицелом: известно о высокоточных ракетах для ВСУ

ракети Гідра

В новом пакете оборонной помощи Соединенных Штатов от 3 мая 2023 года, ожидается, что Украине будут предоставлены реактивные боеприпасы с лазерным наведением — ракеты Hydra 70.

Их закупку в Министерстве обороны США для ВСУ анонсировали еще год назад, в мае 2022.

Благодаря этим ракетами можно бить по врагу с самолетов, вертолетов и наземных установок. Эти боеприпасы могут точно нейтрализовать небольшие легкобронированные цели на поле боя.

Так украинская армия в разы увеличит свой арсенал способов ликвидации российской техники и живой силы.

Общий военный пакет за начало мая 2023 года составляет, как ожидается, $300 млн. Впрочем, еще в прошлом году было известно, что сумма закупок Hydra-70 составит $22,6 млн.

ВСУ получат новые ракеты Hydra 70 с усовершенствованной лазерной системой наведения Advanced Precision Kill Weapon Systems, которая превращает неуправляемую ракету в высокоточный боеприпас за счет добавления разработанного BAE Systems блока наведения в среднюю часть корпуса.

На Hydra 70 установлен двигатель Mk.66, имеющий семь вариаций.

Создано 12 видов детонатора, который может быть установлен на ракете.

Для ракеты есть два варианта запуска – неуправляемая Hydra, когда снаряд вращается, и в варианте прямого пуска. В первом дальность составляет 1,5-5 км, во втором – 2-12 км.

Ракеты полностью совместимы со всеми пусковыми устройствами для Hydra 70 и могут использоваться всеми самолетами и вертолетами, которые способны нести неуправляемые ракеты.

Сейчас неизвестно, с помощью каких пусковых установок Вооруженные силы Украины будут производить пуски этих боеприпасов с лазерной наводкой.

Логично предположить, что это все-таки будут мобильные установки на автомобильных шасси или на модифицированной для этих задач бронетехнике.

Семейство ракет Hydra 70 (70 мм) имеет много функций. Боеголовки предназначены для уничтожения и подавления техники и живой силы. Ракеты Hydra 70 можно использовать для постановки дымовой защиты, освещения и как тренировочные боеголовки.

Тактико-технические характеристики:

  • Длина: 1,87 м.
  • Диаметр: 70 мм.
  • Размах крыла: 24,3 см.
  • Вес: 15 кг
  • Скорость: 1000 м/с.
  • Дальность: 1 100-5 000 м при пуске с вертолета; 2-11 км при пуске с самолета.
  • Наведение: полуактивное лазерное.
  • Двигатель: все двигатели Hydra 70.
  • Боеголовка: боеголовка Hydra 70.

Стоимость единицы составляет $2 799.

В состав комплекса APKWS II входят:

  • пусковая платформа;
  • ракеты, оснащенные среднефюзеляжным блоком наведения WGU-59/B;
  • удлиненная 7-трубная ракетная установка LAU-68 F/A;
  • прицельная метка SCS 7 (не нужна для боевых вертолетов);
  • комплекты для хранения ракет Fastpack PA-140 и CNU-711/E для комплектов наведения.

Блок наведения в средней части тела WGU-59/B оснащен оптической ГСН DASALS, которая раскрывается через 0,5 сек после запуска и крепится между ракетным двигателем Mk 66 Mod 4, боевой частью и взрывателем, что увеличивает длину ракеты Hydra на 47 см и вес на 4,1 кг. Дальность стрельбы составляет 1 100-5 000 м.

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Hydra 70 с лазерным прицелом: известно о высокоточных ракетах для ВСУ

Максимальная дальность ограничена использованием существующего двигателя Hydra 70, но поскольку прицел может видеть на расстоянии до 14 км, более мощный двигатель может увеличить дальность полета при сохранении точности.

Источник: Википедия

Фото: Википедия

Источник: The Washington Post
Война в Украине, США
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