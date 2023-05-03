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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

МАУП — №1 в рейтинге Scopus среди частных вузов

МАУП — №1 в рейтингу Scopus серед приватних ВНЗ

Межрегиональная Академия управления персоналом признана лучшим учреждением высшего образования среди всех украинских негосударственных университетов, по оценке образовательного рейтинга Scopus.

Высокий профессионализм преподавательского состава и научно-техническая база Академии позволяют МАУП уже который год занимать ведущие позиции в рейтинге Scopus, согласно которому МАУП снова занял первое место среди частных ЗВО Украины в 2023 году.

База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тыс. научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В эту базу также попадают публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.

В рейтинговой таблице украинские вузы рангированы по индексу Гирша — количественному показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве их цитирований.

Воспитанники МАУП получают высокий уровень знаний и необходимые условия для успешного начала своей профессиональной карьеры, а выпускники Академии высоко ценятся работодателями.

Приводим несколько уважительных причин выбрать именно Межрегиональную академию управления персоналом для получения высшего образования.

  • Качество образования, которое ценят знаменитости.

Среди выпускников МАУП — политики Владимир Гройсман и Эльбрус Тедеев, звезды спорта Василий Вирастюк, Ирина Мерлени и Жан Беленюк, известный певец Дмитрий Монатик.

Хотели бы получить образование на уровне, который оценили и они? Тогда вам к МАУП.

  • Крупнейшее негосударственное экономико-гуманитарное учреждение высшего образования в Украине

Мы обучаем студентов из 39 стран мира по 22 специальностям и 115 специализациям! Выбор интересов для абитуриентов огромен: IT и интернет-маркетинг, политология, психология или право, перспективны другие направления.

  • Поступай онлайн, учитесь по удобной для себя форме

Обучение в академии проводится по дневной, денно-заочной, заочной и дистанционной формам. Заочная и дистанционная формы обучения — отличная возможность совмещать образование с работой и личными делами.

Кроме того, в МАУП успешно реализована возможность поступления онлайн. Становитесь студентом, не тратя времени на дорогу и очереди, избегая любого столпотворения, из любого города Украины. Подробнее по ссылке.

  • Денно-дистанционная форма обучения

Две экзаменационно-зачетные сессии в год плюс дистанционные занятия по два дня в неделю в межсессионный период — это инновационная форма обучения от МАУП, позволяющая совмещать получение образования с работой, волонтерством или личной жизнью.

Гибкий и удобный вариант, чтобы планировать свое будущее да еще и получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Подробнее по ссылке.

  • Высшее образование доступно и без ВНО/НМТ также

МАУП стремится сделать высшее образование доступным каждому, поэтому присмотритесь и к международным образовательным программам, присоединиться к которым можно без сертификата ВНО. Больше информации по ссылке.

  • Диплом польского университета дистанционно в Украине

Кроме этого, Академия предоставляет уникальную возможность получить в Украине польский диплом государственного образца.

Как именно? Совместно с Высшей школой внутренней безопасности (Лодзь, Польша) МАУП предоставляет студентам польско-украинской программы совместного обучения возможность учиться дистанционно и получить диплом, который признается как в Украине, так и странах ЕС.

Подробнее о программе читайте по ссылке.

  • Мы заботимся о будущем наших выпускников

И для студентов, и для выпускников Академия проводит ярмарки вакансий и курсы профориентации, поэтому найти интересную и прибыльную работу с дипломом государственного образца вам не составит труда.

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