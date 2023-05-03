Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Верховная Рада планирует предоставить Национальной полиции, Национальной гвардии, Погранслужбе и СБУ право сбивать БпЛА в случае нарушения ими воздушного пространства Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что принятие соответствующего правительственного законопроекта №8185 поддержали 239 народных депутатов на пленарном заседании 3 мая.

– Целью законопроекта является урегулирование вопросов применения беспилотных воздушных судов в правоохранительной деятельности и противодействия их незаконному использованию, – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, планируется расширить полномочия Нацгвардии, Нацполиции, Погранслужбе и СБУ по применению ими специальных средств и устройств для перехвата сигналов дистанционного управления беспилотниками, повреждения или уничтожения их при нарушении воздушного пространства Украины во время охраны государственной границы, критически важных объектов инфраструктуры и важных государственных объектов, в специальных зонах с особым режимом.

– Рада намерена предоставить право СБУ, Нацполиции использовать воздушные суда, в том числе беспилотные, транспортные средства, движущиеся по поверхности воды или под ней, а также дистанционно управляемые. При этом беспилотники, имеющие сертификат, будут подлежать регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины, – отмечается в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на осуществление полетов БпЛА над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабмином, пунктами пропуска (пунктами контроля) через госграницу и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы.

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается внести изменения в Воздушный кодекс Украины и законы О государственной границе Украины, О Службе безопасности Украины, Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей, О Национальной гвардии Украины, О Национальной полиции, Об электронных коммуникациях.

Читайте также
Рада разрешила увольнять со службы военных, чьи родственники погибли или пропали без вести на войне
Військові ЗСУ

Безпілотники, Верховна Рада, Госпогранслужба, Нацгвардия, Нацполиция, СБУ, Ярослав Железняк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нагнетание ситуации перед 9 мая: в ОП отреагировали на атаку дронами Кремля
Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать
Горит Кремль: появилось видео подлета БпЛА и купола резиденции Путина в огне
Кремль
До 8,5 тыс. грн: за нарушение правил запуска беспилотников будут штрафовать
дрон
Рада разрешила увольнять со службы военных, чьи родственники погибли или пропали без вести на войне
Військові ЗСУ
РФ атаковала Днепропетровскую область редким БпЛА Картограф
БпЛА Картограф
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)
Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)
Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь