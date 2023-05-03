Правоохранителям разрешат сбивать беспилотники, а владельцев обяжут их регистрировать

Верховная Рада планирует предоставить Национальной полиции, Национальной гвардии, Погранслужбе и СБУ право сбивать БпЛА в случае нарушения ими воздушного пространства Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что принятие соответствующего правительственного законопроекта №8185 поддержали 239 народных депутатов на пленарном заседании 3 мая.

– Целью законопроекта является урегулирование вопросов применения беспилотных воздушных судов в правоохранительной деятельности и противодействия их незаконному использованию, – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, планируется расширить полномочия Нацгвардии, Нацполиции, Погранслужбе и СБУ по применению ими специальных средств и устройств для перехвата сигналов дистанционного управления беспилотниками, повреждения или уничтожения их при нарушении воздушного пространства Украины во время охраны государственной границы, критически важных объектов инфраструктуры и важных государственных объектов, в специальных зонах с особым режимом.

– Рада намерена предоставить право СБУ, Нацполиции использовать воздушные суда, в том числе беспилотные, транспортные средства, движущиеся по поверхности воды или под ней, а также дистанционно управляемые. При этом беспилотники, имеющие сертификат, будут подлежать регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины, – отмечается в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на осуществление полетов БпЛА над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабмином, пунктами пропуска (пунктами контроля) через госграницу и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы.

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается внести изменения в Воздушный кодекс Украины и законы О государственной границе Украины, О Службе безопасности Украины, Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей, О Национальной гвардии Украины, О Национальной полиции, Об электронных коммуникациях.

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