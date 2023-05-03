Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

4 мая в 10:00 в Киеве должен состояться Украинский женский конгресс, который будет посвящен действенному участию женщин в процессах безопасности и обороны, опыту украинских женщин во время полномасштабной войны и развитию ветеранского движения в Украине.

Мероприятие пройдет в столице по адресу UNIT. City, кампус B8, зал UNIT. Core, ул. Дорогожицкая, 3.

Кто будет выступать

Участники события:

вице-спикер парламента и соучредитель Украинского женского конгресса Елена Кондратюк;

вице-премьер Ольга Стефанишина;

министр по делам ветеранов Юлия Лапутина;

заместитель министра обороны Анна Маляр;

заместитель министра внутренних дел Инна Ящук;

народный депутат Украины и соучредительница Украинского женского конгресса Мария Ионова;

народный депутат Украины и основательница инициативы Arm Women Now Ирина Никорак;

глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Также ожидаются выступления иностранных гостей – высокопоставленных должностных лиц из НАТО и ЕС, в частности специальной представительницы генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирэн Феллин и посла ЕС по гендерным вопросам и разнообразию Стеллы Роннер-Грубачич.

Темы конгресса

В ходе мероприятия будут обсуждаться внедрения стандартов НАТО и действенное участие женщин в секторе безопасности и обороны, а также опыт проживания вызовов войны украинскими женщинами.

– Сегодня безопасность украинцев и украинок становится ключевой ценностью. Весь мир увидел, что украинские женщины играют решающую роль в борьбе за мир и безопасность. План действий НАТО в отношении женщин, мира и безопасности предполагает дальнейшее развитие и продвижение гендерного равенства, интеграцию гендерных аспектов во всю деятельность политических, гражданских и военных структур НАТО. Украина уже имеет успехи в этом направлении, несмотря на вызовы войны. Мы должны не останавливаться и продолжать делать уверенные шаги по внедрению гендерного равенства, — убеждена Елена Кондратюк.

Мария Ионова отмечает, что привлечение женщин к миротворческим переговорам, по данным исследований, увеличивает шансы на длительный мир на 37%.

— Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы успехи украинских женщин в оборонном секторе и миротворческих переговорах стали видимыми, стали важным опытом для всего мирового сообщества. Отдельная важная тема – женское ветеранское движение – должна громко заявлять о своих потребностях, достижениях и ценностях, – говорит она.

Участницы и участники дискуссии обсудят также будущее женского ветеранского движения, какие проблемы уже нуждаются в решении и какой опыт может пригодиться мировому сообществу.

– Сегодня равенство возможностей – одно из условий обеспечения общественного развития и усиления национальной устойчивости. Стереотипы по отношению к женщинам-защитницам в обществе все еще остаются, по моему убеждению, их разрушение нужно продолжать в первую очередь с просветительской работы в общинах и наших семьях. Равенство возможностей для мужчин и женщин в защите страны — это залог устойчивости нашей нации и победы, — говорит Юлия Лапутина.

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