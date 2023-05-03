Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Общество
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

4 мая в 10:00 в Киеве должен состояться Украинский женский конгресс, который будет посвящен действенному участию женщин в процессах безопасности и обороны, опыту украинских женщин во время полномасштабной войны и развитию ветеранского движения в Украине.

Мероприятие пройдет в столице по адресу UNIT. City, кампус B8, зал UNIT. Core, ул. Дорогожицкая, 3.

Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

Фото: Украинский женский конгресс

Кто будет выступать

Участники события:

  • вице-спикер парламента и соучредитель Украинского женского конгресса Елена Кондратюк;
  • вице-премьер Ольга Стефанишина;
  • министр по делам ветеранов Юлия Лапутина;
  • заместитель министра обороны Анна Маляр;
  • заместитель министра внутренних дел Инна Ящук;
  • народный депутат Украины и соучредительница Украинского женского конгресса Мария Ионова;
  • народный депутат Украины и основательница инициативы Arm Women Now Ирина Никорак;
  • глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

Фото: Украинский женский конгресс

Также ожидаются выступления иностранных гостей – высокопоставленных должностных лиц из НАТО и ЕС, в частности специальной представительницы генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирэн Феллин и посла ЕС по гендерным вопросам и разнообразию Стеллы Роннер-Грубачич.

Темы конгресса

В ходе мероприятия будут обсуждаться внедрения стандартов НАТО и действенное участие женщин в секторе безопасности и обороны, а также опыт проживания вызовов войны украинскими женщинами.

– Сегодня безопасность украинцев и украинок становится ключевой ценностью. Весь мир увидел, что украинские женщины играют решающую роль в борьбе за мир и безопасность. План действий НАТО в отношении женщин, мира и безопасности предполагает дальнейшее развитие и продвижение гендерного равенства, интеграцию гендерных аспектов во всю деятельность политических, гражданских и военных структур НАТО. Украина уже имеет успехи в этом направлении, несмотря на вызовы войны. Мы должны не останавливаться и продолжать делать уверенные шаги по внедрению гендерного равенства, — убеждена Елена Кондратюк.

Мария Ионова отмечает, что привлечение женщин к миротворческим переговорам, по данным исследований, увеличивает шансы на длительный мир на 37%.

Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

Фото: Украинский женский конгресс

— Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы успехи украинских женщин в оборонном секторе и миротворческих переговорах стали видимыми, стали важным опытом для всего мирового сообщества. Отдельная важная тема – женское ветеранское движение – должна громко заявлять о своих потребностях, достижениях и ценностях, – говорит она.

Смотрите также
11 дисциплин и 200 ветеранов войны: во Львове впервые прошли национальные Игры непокоренных
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс

Участницы и участники дискуссии обсудят также будущее женского ветеранского движения, какие проблемы уже нуждаются в решении и какой опыт может пригодиться мировому сообществу.

– Сегодня равенство возможностей – одно из условий обеспечения общественного развития и усиления национальной устойчивости. Стереотипы по отношению к женщинам-защитницам в обществе все еще остаются, по моему убеждению, их разрушение нужно продолжать в первую очередь с просветительской работы в общинах и наших семьях. Равенство возможностей для мужчин и женщин в защите страны — это залог устойчивости нашей нации и победы, — говорит Юлия Лапутина.

ЕС, Война в Украине, Ганна Маляр, Київ, Конгрес, НАТО, Ольга Стефанишина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Могут винить только себя: Резников об атаке Кремля дронами
Олексій Резніков
Месть олигархов Путину: Арахамия об атаке дронами по Кремлю
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс
Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс
Война должна закончиться, а мир быть на условиях Украины — премьер Норвегии
Йонас Гар Стере
Новая Зеландия увеличила финпомощь Украине и расширила санкции против РФ
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.05.2023)
Среди спикеров — чиновники из НАТО и ЕС: в Киеве пройдет Украинский женский конгресс
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь