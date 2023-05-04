Что предусматривает законопроект №8009 и когда вступает в силу

3 мая 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №8009, который предоставляет новое основание для увольнения военнослужащих с военной службы после мобилизации.

Что предусматривает законопроект №8009 и когда он вступает в законную силу, читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №8009: что предусматривает

Известно, что во время действия военного положения существует ограниченное количество оснований для увольнения со службы военных. В целом увольнение возможно либо приказом о демобилизации Президента или в случае окончания военного положения.

Однако документ проекта №8009 предусматривает внесение изменений в ст. 26 Закона О воинской обязанности и военной службе. За принятие соответствующего законопроекта №8009 проголосовал 291 народный депутат на пленарном заседании.

Принятие документа позволяет военным, служащим по контракту, а также мобилизованным, увольняться со службы в случае, если их близкие родственники погибли или пропали без вести в период действия военного положения в Украине.

— Речь идет о случаях, когда близкие родственники военнослужащих погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, – пояснил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Соответственно, право на увольнение получат военнослужащие, призванные по мобилизации, или проходящие военную службу по призыву, если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Близкими родственниками считаются:

мужчина;

жена;

сын;

дочка;

отец;

мать;

дед;

бабушка.

А также родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Когда законопроект №8009 вступает в силу

Законопроект уже считается принятым, его поддержал 291 депутат. По состоянию на 4 мая 2023 года проект готовится на подпись.

Соответственно, далее по процедуре закон должен подписать Президент Украины. Документ вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования.

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