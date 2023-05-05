Когда в Украине вырастут тарифы на коммуналку: в НБУ обнародовали прогноз

Основным фактором роста инфляции в Украине будет потребность приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2023 года.

— На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять прежде всего правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с необходимостью устранения дисбалансов в энергетическом секторе, — говорится в обзоре.

Ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным и продлится в течение нескольких лет, а также будет сопровождаться расширением социальной поддержки.

Прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей в текущем году.

— Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году. Это, вместе с последующим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов, приведет к росту вклада административной инфляции в ИПЦ в 2024-2025 годах, — говорится в отчете.

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