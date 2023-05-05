Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Мы рекомендуем
Угроза ядерного удара: какими могут быть последствия и как спастись
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы

Школа - книги, дзвоник
Фото: УНИАН

В Киеве прием документов в 5-е классы в этом году решили продлить на полмесяца. Он будет происходить до 16 июня включительно.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Как объяснили в КГГА, уроки в школах столицы будут до 16 июня – из-за особенностей обучения во время войны и продленных зимних каникул. Поэтому и прием документов решили продлить до указанной даты.

– В 2022-2023 учебном году уроки в заведениях общего среднего образования Киева продлятся до 16 июня. Это обусловлено продленными зимними каникулами и особенностями образовательного процесса в условиях военного положения. Именно поэтому учебным заведениям рекомендовано продлить прием документов в 5-е классы еще на полмесяца, — подчеркнула директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Столичные власти предложили провести конкурсный отбор в 5-е классы в один день, а именно 22 июня. Если на этот день назначено национальное мультипредметное тестирование (НМТ) для выпускников, то отбор будет перенесен на 23 июня.

Конкурсные испытания в новосозданные 5-е классы будут проводить, если количество поданных заявлений о зачислении превысит количество свободных мест.

В КГГА напомнили, что руководители школ должны создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса как при проведении конкурса в 5-е классы, так и при зачислении учащихся.

Как известно, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году. Он запланирован в рамках реформы Новой украинской школы.

Между тем, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал обсудить возможное сокращение количества предметов в школах. По его словам, украинским детям сложно осваивать нынешнюю программу, особенно в условиях полномасштабной войны. Лисовой уточнил, что Министерство образования и науки не рассматривает отказ от украинского языка и литературы в учебной программе, а также от истории Украины.

Читайте также
Когда закончится учебный год 2023 и дети уйдут на каникулы
Школа

Источник: КГГА
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 05.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы
Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву
В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы
Общая мобилизация 2023: какие есть виды повесток и где их могут вручить
В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь