В Киеве продлили прием в 5-е классы: к какой дате следует подать документы

В Киеве прием документов в 5-е классы в этом году решили продлить на полмесяца. Он будет происходить до 16 июня включительно.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Как объяснили в КГГА, уроки в школах столицы будут до 16 июня – из-за особенностей обучения во время войны и продленных зимних каникул. Поэтому и прием документов решили продлить до указанной даты.

– В 2022-2023 учебном году уроки в заведениях общего среднего образования Киева продлятся до 16 июня. Это обусловлено продленными зимними каникулами и особенностями образовательного процесса в условиях военного положения. Именно поэтому учебным заведениям рекомендовано продлить прием документов в 5-е классы еще на полмесяца, — подчеркнула директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

Столичные власти предложили провести конкурсный отбор в 5-е классы в один день, а именно 22 июня. Если на этот день назначено национальное мультипредметное тестирование (НМТ) для выпускников, то отбор будет перенесен на 23 июня.

Конкурсные испытания в новосозданные 5-е классы будут проводить, если количество поданных заявлений о зачислении превысит количество свободных мест.

В КГГА напомнили, что руководители школ должны создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса как при проведении конкурса в 5-е классы, так и при зачислении учащихся.

Как известно, переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году. Он запланирован в рамках реформы Новой украинской школы.

Между тем, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал обсудить возможное сокращение количества предметов в школах. По его словам, украинским детям сложно осваивать нынешнюю программу, особенно в условиях полномасштабной войны. Лисовой уточнил, что Министерство образования и науки не рассматривает отказ от украинского языка и литературы в учебной программе, а также от истории Украины.

Источник : КГГА

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