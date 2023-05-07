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Юля Захарченко, редактор ленты

Эти ракеты летели бы в никуда: почему важно было молчать о сбивании Кинжала

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Если бы информация о сбивании российской гиперзвуковой ракеты Кинжал оставалась в тайне по крайней мере еще несколько дней, тогда это дало бы время Вооруженным силам Украины для ликвидации других вражеских целей. РФ запускала бы снова ракеты, которые сбили бы Силы обороны.

Об этом заявил авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— 3 и 4 мая — это барьер, через который прошли Вооруженные силы Украины. Я немного знаю, что такое предупредить врага о том, что сбили его эффективное средство. Понимаете, если они еще и узнали, в каком месте сбили… Там есть своеобразное применение тех ракетных комплексов, особенно Patriot, там есть своя специфика.

Если враг еще бы два-три дня не узнал об этом, тогда могли еще запускать эти ракеты, и они были бы сбиты. А сейчас они уже четко знают, что у нас в том месте стоит Patriot, если мы его и передвинем, то недалеко, и что наносить такие удары им уже смысла нет. Эти ракеты летят в никуда, как обломки приземляются, — сказал авиационный эксперт.

Валерий Романенко отметил, что дальность обнаружения ракеты — не более 50 км, а дальность поражения — всего 20 км.

— Относительно принципа сбивания Кинжалов — это не просто сверхзвуковая ракета. Это почти гиперзвуковая ракета — она уже на грани. На конечном этапе она летает со скоростью примерно 4-4,5 маха. Это означает 1,5 км в секунду. По ней выпускают зенитную ракету, но Patriot использует два типа ракет — против самолетов и таких баллистических ракет.

Эта ракета тоже стартует со скоростью 2,5 маха. Дважды моргнуть глазами — и 2,5 км пролетает. При этом дальность обнаружения ракеты — не более 50 км. Дальность поражения — 20 км. И поразить, представьте себе, 2,5 км за секунду, а попасть нужно ракетой в ракету, иначе не будет сбивания, — отметил Романенко.

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Война в Украине, ВСУ, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, українські військові
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