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Юля Захарченко, редактор ленты

Надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям: Маляр о планах врага

Надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям: Маляр о планах врага
Фото: Генштаб ВСУ

Враг не изменил своих захватнических планов, которые касаются Украины. Цель российских войск остается такой же — завоевать всю Украину.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя видео и текстовые заявления вражеских главарей о планах относительно Украины.

— Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских главарей об их планах? Никак. Не надо искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации. Враг не изменил свои планы относительно Украины. Их цель — завоевать всю Украину, — утверждает Маляр.

Заместитель министра обороны напомнила, что у российских войск не удался блицкриг в прошлом году, поэтому теперь они пытаются двигаться поэтапно, потому что украинские защитники не дают врагу это сделать.

— Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает — надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны, — подчеркнула Анна Маляр.

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Надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям: Маляр о планах врага

Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони України, Україна-Росія
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