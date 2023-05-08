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Юля Захарченко, редактор ленты

Российские военные переодеваются в гражданских, чтобы сбежать с ВОТ — Федоров

Российские военные переодеваются в гражданских, чтобы сбежать с ВОТ — Федоров
Фото: УНИАН

В Запорожской области российские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выехать с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. По его словам, так оккупанты пытаются сбежать с ВОТ.

— Сегодня мы можем говорить только об эвакуации местных жителей по меньшей мере с более чем половины временно оккупированной Запорожской области. Вражеские войска все больше и больше переезжают на Запорожскую линию фронта. Но есть такие военные, которые пытаются бежать с временно оккупированных территорий. Так, наши жители уже сообщают о нередких случаях, когда российские военные переодеваются в гражданских, — рассказал он.

Мэр Мелитополя объяснил, что российские военные пытаются сбежать с временно оккупированных территорий. По его словам, это не единичные случаи.

— Зачем они это делают? Одна из целей — это побег с ВОТ, поэтому сейчас добавилась еще одна “фильтрация” при выезде с временно оккупированных территорий, когда проверяют всех гражданских в автомобилях и пытаются не допустить того, чтобы там были рашистские военные, переодетые в гражданскую одежду, — отметил Федоров.

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Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Україна-Росія
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