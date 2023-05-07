Как подтвердить профессиональную квалификацию для переселенцев — объяснение Минреинтеграции

Внутренне перемещенные лица должны подтверждать свою квалификацию, чтобы трудоустроиться на новом месте, однако из-за войны многие документы об образовании или предыдущей работе были утрачены. Это можно сделать, обратившись в квалификационный центр.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В центрах также присваивают профессиональные квалификации на основе неформального и информального обучения (самообразование).

В то же время там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную в других странах.

После оценки знаний и компетентностей лица центр может выдать сертификат о подтверждении профквалификации, который даст возможность официально трудоустроиться.

Что нужно для подтверждения профессиональной квалификации:

подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;

пройти собеседование в квалификационном центре;

пройти процедуру оценивания в квалификационном центре;

получить сертификат установленного образца о присвоении, подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.

Сейчас утверждено 277 профессиональных стандартов, по которым можно подтвердить профессиональную квалификацию.

Сведения о профессиональных стандартах можно посмотреть на сайте Реестра квалификаций, а с перечнем квалификационных центров и информацией о них можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Минреинтеграции

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