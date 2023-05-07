Как подтвердить профессиональную квалификацию для переселенцев — объяснение Минреинтеграции
Внутренне перемещенные лица должны подтверждать свою квалификацию, чтобы трудоустроиться на новом месте, однако из-за войны многие документы об образовании или предыдущей работе были утрачены. Это можно сделать, обратившись в квалификационный центр.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В центрах также присваивают профессиональные квалификации на основе неформального и информального обучения (самообразование).
В то же время там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную в других странах.
После оценки знаний и компетентностей лица центр может выдать сертификат о подтверждении профквалификации, который даст возможность официально трудоустроиться.
Что нужно для подтверждения профессиональной квалификации:
- подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;
- пройти собеседование в квалификационном центре;
- пройти процедуру оценивания в квалификационном центре;
- получить сертификат установленного образца о присвоении, подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.
Сейчас утверждено 277 профессиональных стандартов, по которым можно подтвердить профессиональную квалификацию.
Сведения о профессиональных стандартах можно посмотреть на сайте Реестра квалификаций, а с перечнем квалификационных центров и информацией о них можно ознакомиться по ссылке.
Источник: Минреинтеграции
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев