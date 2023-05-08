НМТ-2023: 7 ресурсов, на которых можно пройти тренировочные тесты

Один из главных факторов успешной подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ) — это много практики.

Лучший способ набить руку перед вступительными экзаменами — проходить как можно больше тестов по НМТ или ВНО прошлых лет.

Да, задания на ВНО несколько отличаются, однако НМТ базируется на тестах внешнего независимого оценивания и фактически является его упрощенной версией.

Поэтому тесты ВНО также подойдут для подготовки к нынешнему экзамену. Вместе с онлайн-школой математики Mathema мы собрали список ресурсов, на которых можно пройти тренировочные тесты НМТ или ВНО.

Демонстрационный НМТ по математике от Mathema

Один из двух обязательных предметов на нынешнем НМТ — это математика, поэтому готовиться к этому предмету нужно обязательно. Учителя онлайн-школы Mathema разработали демонстрационный тест по математике для абитуриентов.

Интерактивный тест содержит 22 задания, которые продемонстрируют реальный уровень знаний абитуриента. В будущем на сайте появятся еще несколько вариантов тестов, сейчас они находятся в разработке.

Тесты прошлых лет на сайте УЦОКО

На сайте есть тесты ВНО по всем предметам, начиная с 2016 года. Это реальные задания ВНО, которые проходили выпускники прошлых лет.

Правда, чтобы пройти тест, его придется открыть в PDF-файле, записать свои ответы в тетрадь, а затем сверить с правильными. А чтобы получить итоговую оценку, нужно собственноручно сверить количество правильных ответов со шкалой оценивания.

Демонстрационные варианты НМТ на сайте УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования уже опубликовал демонстрационные варианты к НМТ. Пройти тест по каждому из предметов можно онлайн в интерактивной форме, а после завершения система сразу укажет количество правильных ответов.

Однако авторы теста отмечают, что интерфейс на реальном НМТ будет отличаться от демонстрационного, а вот структура задач и продолжительность выполнения будут аналогичными.

Тесты на сайте Osvita.ua

Ресурс Osvita.ua собрал на своем сайте большинство тестов ВНО и НМТ прошлых лет. Например, тесты по украинскому языку и литературе доступны с 2006 года, а по математике или истории Украины — с 2007-го.

Кроме тестов основных сессий, ресурс также предлагает сдать пробные варианты и тесты дополнительных сессий ВНО. Интерфейс платформы достаточно удобен, а после прохождения заданий сайт выдает ваш результат “сдал/не сдал” и рейтинговые баллы.

Тренажер подготовки к ВНО на Vseosvita.ua

Сервис собрал тесты ВНО за предыдущие 11 лет и предлагает собственную методику подготовки. Вы можете выбрать любой из 8 режимов прохождения тестирования: от привычной сдачи ВНО за конкретный год до 5 случайных заданий по одному предмету на 10 минут.

Платформа будет хранить историю прохождения тестирований и анализировать статистику результатов. Правда, все эти услуги не бесплатны.

Тесты по украинскому языку на сайте Online Test Pad

Ресурс предлагает разнообразные тесты по многим школьным предметам, однако задания для подготовки к ВНО доступны только по украинскому языку, который в этом году является обязательным на НМТ.

Здесь нет реальных вопросов из тестирований прошлых лет, но структура тестов и задания приближены к НМТ.

Тесты ВНО на Learning.ua

Сайт содержит большинство тестов ВНО прошлых лет по всем предметам, а также собственные пробные версии ВНО, за которые, правда, придется заплатить. Однако главное отличие этого ресурса — это интерактивность.

Здесь не встретишь скучных полей для галочек, зато все тестирования сопровождаются яркими картинками. Также результаты теста разбиты по темам, чтобы абитуриент понимал, какой материал для него является проблемным.

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