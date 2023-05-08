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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Синоптики предупредили о ночных заморозках до -5 градусов

Весняні заморозки
Фото: Pixabay

В течение следующих трех дней — 9, 10 и 11 мая — в некоторых областях Украины ожидаются ночные заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Об опасных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

По их прогнозам, ночью во вторник, 9 мая, в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки от 0 до -5 градусов, что соответствует I уровню опасности (желтый).

Ночью 10 и 11 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях в воздухе сильные заморозки 0 -5 (IІ уровень опасности, оранжевый), а в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях на поверхности почвы заморозки 0 -5 (I уровень, желтый).

Кстати, сегодня, 8 мая, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

Образовался пятисантиметровый слой снега, а температура воздуха упала до -4°С.

Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
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