Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре

будинок к Дніпрі після падіння уламків російської ракети

Жители Днепра рассказали о моменте падения обломков российской ракеты на четырехэтажку в ночь на 9 мая.

Мария, чья квартира на четвертом этаже пострадала в результате атаки, призналась, что сначала услышала гул, но добежать с мужем до коридора не успела.

— Шкаф упал на нас, первые минуты было страшно и тяжело. Было много пыли, ничего не видно, дышать невозможно. Муж меня закрыл собой, но меня немного задело. Все было как в тумане, не могли дышать, ничего не видели. Мы как-то выбрались, я выбежала на лестничную клетку. Вышли соседи, они были в шоке, не понимали, что происходит, — рассказала женщина.

Когда осела пыль, Мария увидела, что в квартире нет потолка, стен, видно небо. Сама женщина получила царапины, на голове образовалась гематома.

— Когда зашли в другую комнату — увидели обломок ракеты и дыру в полу. Боевая часть была именно на третьем этаже. Пожара не было, очень быстро приехали пиротехники, убрали боевую часть, — сказала она.

87-летняя Александра показала, как выглядит квартира на третьем этаже, где обнаружили боевую часть вражеской ракеты.

Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре
Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре
Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре
Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре

По словам Валентины, которая проживает на третьем этаже, она уже привыкла к взрывам и работе ПВО, однако этой ночью был ощутим сильный толчок.

— Было такое ощущение, что что-то сыплется по самому дому, как щебень, такой звук. А потом – такой толчок глухой, что у меня затряслись руки. У меня еще легкий шок, но главное — что все остались живы, — сказала она.

Отметим, что в ночь на 9 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами и тяжелой артиллерией.

Военные из Воздушного командования Восток сбили все восемь ракет, которые оккупанты выпустили с носителей в Черном море.

Читайте также
Обострение “победобесия”: Игнат о ракетной атаке 9 мая
Юрій Ігнат

Война в Украине, Днепр, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Есть только один человек, который несет ответственность: Сунак о заявлении Путина о “войне против РФ”
Ріші Сунак
”День победы”, пожирающий разум: реакция ОП на 9 мая по-русски
Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре
США предоставляют Украине пакет военной помощи на $1,2 млрд — Пентагон
Пентагон
Двух российских танкистов, обстрелявших больницу в Тростянце, приговорили к 11 годам
Лікарня в Тростянці
Азербайджан и Украина: самая дорогая цена российских мин – гибель детей
Міна
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Как Украина возвращает Киево-Печерскую лавру и в каком состоянии ее покидает УПЦ МП
лавра Київ
250 млн фунтов и церемония желто-синих тонах: как прошла коронация Чарльза III в Британии
Чарльз III
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории
Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (08.05.2023)
Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь