Все было как в тумане, мы не могли дышать: очевидцы о падении обломков ракеты на дом в Днепре

Жители Днепра рассказали о моменте падения обломков российской ракеты на четырехэтажку в ночь на 9 мая.

Мария, чья квартира на четвертом этаже пострадала в результате атаки, призналась, что сначала услышала гул, но добежать с мужем до коридора не успела.

— Шкаф упал на нас, первые минуты было страшно и тяжело. Было много пыли, ничего не видно, дышать невозможно. Муж меня закрыл собой, но меня немного задело. Все было как в тумане, не могли дышать, ничего не видели. Мы как-то выбрались, я выбежала на лестничную клетку. Вышли соседи, они были в шоке, не понимали, что происходит, — рассказала женщина.

Когда осела пыль, Мария увидела, что в квартире нет потолка, стен, видно небо. Сама женщина получила царапины, на голове образовалась гематома.

— Когда зашли в другую комнату — увидели обломок ракеты и дыру в полу. Боевая часть была именно на третьем этаже. Пожара не было, очень быстро приехали пиротехники, убрали боевую часть, — сказала она.

87-летняя Александра показала, как выглядит квартира на третьем этаже, где обнаружили боевую часть вражеской ракеты.

По словам Валентины, которая проживает на третьем этаже, она уже привыкла к взрывам и работе ПВО, однако этой ночью был ощутим сильный толчок.

— Было такое ощущение, что что-то сыплется по самому дому, как щебень, такой звук. А потом – такой толчок глухой, что у меня затряслись руки. У меня еще легкий шок, но главное — что все остались живы, — сказала она.

Отметим, что в ночь на 9 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами и тяжелой артиллерией.

Военные из Воздушного командования Восток сбили все восемь ракет, которые оккупанты выпустили с носителей в Черном море.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.