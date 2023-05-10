Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла
Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення

Банік, Дія

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал о новой услуге в приложении Дія — єВідновлення.

Это программа помощи для ремонта жилья, пострадавшего в результате войны в Украине.

На выплату компенсации можно податься владельцам или совладельцам поврежденного жилья.

— После того, как человек подаст заявку через Дію, с ним на связь выйдет комиссия, которая приедет на место, проведет оценку повреждений, посчитает, какие работы, материалы потребуются для восстановления. После подтверждения заявки человек сможет получить выплату средств на карту єВідновлення. Ею можно будет рассчитаться в строительных магазинах или за услуги ремонтных бригад, — объяснил Баник в эфире телемарафона Єдині новини.

В первую очередь помощь получат участники боевых действий, семьи погибших военных, мобилизованные, многодетные семьи, опекуны и патронатные воспитатели детей-сирот и люди с инвалидностью I и II групп.

— Процедура подачи заявки максимально упрощена. При получении услуги человек сможет указать, к какой льготной категории он принадлежит, или же к нескольким. Комиссия, которая приедет для оценки жилья, попросит предоставить документы, которые это подтверждают. Дополнительно ничего загружать в Дію не нужно, — добавил Баник.

Отметим, что максимальная сумма, которую может получить владелец жилья по программе єВідновлення, составляет 200 тыс. грн.

Читайте также
Компенсация за жилье ВПЛ 2023: кто имеет право и как получить
українська гривня

Война в Украине, Приложение Дія, Житло в Україні, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Запорожье РФ заблокировала выплаты зарплат работниками оккупационных администраций — ЦНС
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
РФ создала “значительные оборонительные рубежи” для отражения контрнаступления ВСУ — Столтенберг
Єнс Столтенберг
В России запас ракет Кинжал и Калибр находится на критическом уровне — Юсов
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
Умная управляемая бомба: что известно о JDAM и ее особенностях
JDAM
Чехия передаст Украине две системы ПВО Куб и ракеты к ним
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (10.05.2023)
Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь