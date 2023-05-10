Компенсация за поврежденное жилье: Баник рассказал, как будет работать услуга єВідновлення

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал о новой услуге в приложении Дія — єВідновлення.

Это программа помощи для ремонта жилья, пострадавшего в результате войны в Украине.

На выплату компенсации можно податься владельцам или совладельцам поврежденного жилья.

— После того, как человек подаст заявку через Дію, с ним на связь выйдет комиссия, которая приедет на место, проведет оценку повреждений, посчитает, какие работы, материалы потребуются для восстановления. После подтверждения заявки человек сможет получить выплату средств на карту єВідновлення. Ею можно будет рассчитаться в строительных магазинах или за услуги ремонтных бригад, — объяснил Баник в эфире телемарафона Єдині новини.

В первую очередь помощь получат участники боевых действий, семьи погибших военных, мобилизованные, многодетные семьи, опекуны и патронатные воспитатели детей-сирот и люди с инвалидностью I и II групп.

— Процедура подачи заявки максимально упрощена. При получении услуги человек сможет указать, к какой льготной категории он принадлежит, или же к нескольким. Комиссия, которая приедет для оценки жилья, попросит предоставить документы, которые это подтверждают. Дополнительно ничего загружать в Дію не нужно, — добавил Баник.

Отметим, что максимальная сумма, которую может получить владелец жилья по программе єВідновлення, составляет 200 тыс. грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.