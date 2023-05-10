На всех деоккупированных территориях должны появиться программы развития украинского языка — омбудсмен

На всех деоккупированных территориях должны появиться Программы развития украинского языка.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время круглого стола – Реализация на территории Херсонской области государственной языковой политики.

Уполномоченный отметил, что Херсонщина первой среди всех областных администраций решила подвести итоги первого этапа внедрения языковой программы, которая была принята в условиях полномасштабного вторжения.

– За эти два месяца сделано очень много для реализации этого документа: налажено тесное сотрудничество между структурными подразделениями областной администрации и Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка, есть первые результаты в части информирования не только граждан Украины, но и тех, кто находится за рубежом, – отметил он.

Кремень отметил, что важно, чтобы аналогичные программы действовали и на территории каждой деоккупированной объединенной территориальной общины по таким направлениям: образование, культура, деятельность органов местного самоуправления.

– Должна появиться и Программа развития украинского языка в городе Херсон, которая будет отражать основные задачи и цели областной программы, но вместе с тем учитывать и свои компоненты чрезвычайно важные для громады областного центра, – сказал он.

В мероприятии также приняли участие начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, представители структурных подразделений областной государственной администрации, районной военной администрации, военной администрации населенных пунктов, учреждений культуры, образования и науки, общественных организаций, ученых, писателей и средств массовой информации.

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