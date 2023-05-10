Способен обнаружить цель на расстоянии до 1 тыс. км: что известно о ракетном комплексе THAAD

Еще до начала полномасштабной войны в Украине российскими СМИ ширилась информация, что Владимир Зеленский якобы попросил у США ракетные комплексы THAAD, чтобы разместить их под Харьковом.

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense — терминал системы защиты высотных районов) — ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны.

Факты ICTV узнавали, на что способен комплекс ПВО THAAD, в чем его преимущество, а также о технических характеристиках.

THAAD: что известно о комплексе

THAAD — американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.

Разрабатывался комплекс с 1992 года, компанией Lockheed Martin Missiles and Space. Обошлось это в $15 млрд.

— Система противоракетной обороны (THAAD) — это высокоэффективная, проверенная в боях система защиты от угроз баллистическими ракетами малой, средней и промежуточной дальности. THAAD — единственная американская система, предназначенная для перехвата целей вне и внутри атмосферы, — отмечают в Lockheed Martin Missiles and Space.

По словам военного эксперта Олега Жданова, комплекс может перехватывать баллистические ракеты, которые летят на дальность до 5,5 тыс. км.

— По разным источникам, высота перехвата THAAD может составлять от 25 до 200 км, — говорит эксперт.

Основное назначение комплекса: перехват широкого класса баллистических ракет с использованием системы Hit-to-Kill.

Военный эксперт Александр Коваленко также отмечает, что THAAD — достаточно эффективный комплекс большого радиуса действия. В зависимости от модификации ракеты, расстояние уничтожения цели может достигать до 200 км, а также до 200 км по высоте перехвата.

— THAAD способен перехватить объект, который летит на скорости почти 8 Махов (от 2,5-3 тыс. м/сек). То есть перехват, например, ракеты Кинжал не представляет для THAAD большой проблемы. Кроме того, американский ракетный комплекс способен перехватывать объекты на уровне стратосферы и тропосферы, — добавляет Коваленко.

THAAD может поражать баллистические ракеты малой и средней дальности для защиты стратегических и оперативных объектов в регионах боевого командования для поддержки как внутренней, так и региональной противоракетной обороны.

Американский ракетный комплекс является мобильной системой ПВО благодаря базированию всех элементов ЗРК на грузовиках. Одна батарея состоит из:

до 9 пусковых установок по 8 ракет;

машины управления огнем;

радиолокационной системы наблюдения.

Ракета THAAD способна поражать воздушные цели на расстоянии 150-200 км. А обзорный радар AN/TPY-2 ЗРК может обнаруживать и отслеживать вражеские баллистические ракеты на расстоянии до 1 тыс. км.

Кроме того, радар способен работать в двух режимах работы — переднее базирование (когда ракета в фазе подъема) и конечный режим (когда передает данные отслеживания и взаимодействия для действий комплекса THAAD).

— Комплекс не имеет большого распространения и довольно дорогой. Кроме того, их очень мало, — добавляет Жданов.

Технические характеристики

Ракета THAAD — одноступенчатая твердотопливная:

Стартовый вес: 900 кг.

Длина: 6,17 м.

Максимальный диаметр корпуса: 0,37 м.

Дальность перехвата цели: до 200 км.

Высота перехвата: до 200 км.

Скорость: 2,5-3 тис. м/с (максимальная скорость ракеты — не менее 8 М).

Характеристики радиолокационной станции AN/TPY-2:

Дальность обнаружения: 1 тыс. км.

X-диапазон.

Углы сканирования по углу места: 10-60°.

Управление лучом: электромеханическое.

Тип — цифровая антенная решетка.

Командный пункт комплекса может быть удален от РЛС на дальность до 14 км. Командный пункт обеспечивает обработку сигнала и обмен данными между КП.

Стоимость THAAD — около $2,5 млрд за один комплекс без РЛС. Стоимость РЛС AN/TPY-2 — $574 млн. Соответственно один комплекс THAAD с РЛС обойдется где-то в $3 млрд.

Сможет ли Украина получить THAAD

По мнению Александра Коваленко, Украина вряд ли сможет получить комплексы THAAD.

— Пока нам необходимо получить хотя бы достаточное количество ЗРК Patriot, чтобы закрыть главные города-миллионники, а также стратегически важные объекты, — заключает эксперт.

Фото: U.S. Army

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