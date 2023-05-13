Информация о возможной утечке химических веществ в Хмельницком — фейк

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин опроверг информацию, которая распространялась по сети, что в городе якобы возможна утечка вредных химических веществ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

– Кроме ракет и беспилотников, враг борется с нами и информационными методами. Сейчас в сети распространяется информация о якобы возможной утечке вредных химических веществ в городе. Эти слухи не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику, – написал он.

Семенишин призвал жителей города не реагировать на провокации и сохранять информационную гигиену.

Напомним, под утро в Хмельницком прогремела серия взрывов, в результате вражеского обстрела 30 человек получили ранения.

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