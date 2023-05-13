Украинско-белорусский хаб появится в Киеве: какие задачи он будет реализовывать

Общественная организация Сустрэча открывает в Киеве украинско-белорусский хаб. Прежде всего он будет помогать ВСУ и белорусским добровольцам, которые защищают Украину от российских захватчиков.

Хаб заработает на улице Ереванской. Над этим работает ОО Сустрэча. Воля к справедливости. Целью проекта является создание централизованной платформы для совместного диалога, а также — волонтерского движения белорусов в Украине.

Важно, что хаб будет принимать прямые заявки с фронта.

— Для чего мы эти определенные усилия делаем — для того, чтобы, с одной стороны, помогать семьям наших воинов, белорусских, детям и т. п., чтобы волонтерское движение в том числе популяризировалось. С другой стороны, у нас существует огромная проблема в коммуникации между украинцами и белорусами, — отмечается в сообщении.

Сейчас выделяют следующие задачи украинско-белорусского хаба:

помощь с консультациями в онлайн и офлайн форматах;

помощь в экстренных ситуациях;

реализация совместных инициатив.

Также отмечают, что эксперты хаба будут помогать анализировать ценность проектов для получения грантов.

Детали о будущем хабе обсудили во время пресс-конференции 11 мая 2023 года. Она состоялась в Киеве.

Источник: Сустрэча

Фото: Сустрэча

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