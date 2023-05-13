УЗ в Хмельницкой области запустила дополнительные поезда-шаттлы: как добраться до пункта назначения

Из-за ночной атаки дронами 13 мая на территории Хмельницкой области Укрзализныця запустила дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза пассажиров и опубликовала инструкцию, как добраться до пункта назначения.

В администрации УЗ уверяют, что ни одно сообщение не закрывается.

Инструкция, как добраться до пункта назначения:

Если вы направляетесь из Киева в направлении Винницы, Хмельницкого, необходимо сесть на шаттл Киев — Казатин — Винница — Хмельницкий.

Если вы направляетесь из Киева в Тернополь и Львов, надо пересесть на шаттл Красное — Тернополь — Черный остров. Между Черным островом и Хмельницким ожидайте с 10:00 бесплатные автобусные шаттлы от вокзала до вокзала.

Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки, Хмельницкого в Киев — вам доступны шаттлы в столицу каждые два часа. Первую группу пассажиров из Винницы в Киев с билетами на рейс №716 заберет поезд №868 Гречаны — Киев.

Если вы направляетесь из Винницы, Жмеринки во Львов, Ужгород, Перемышль — вам доступны шаттлы до Казатина с пересадкой на любые рейсы западного направления, которые сейчас следуют объездным путем именно через Казатин.

Если вы направляетесь из Хмельницкого во Львов, Ужгород, Перемышль — ожидайте пересадку на автобус от вокзала до станции Черный остров, откуда каждые два часа будет следовать шаттл до станции Красное.

Если вы направляетесь из Киева во Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Перемышль или обратно, то для вас изменится время в пути, на остальное не обращайте внимания.

Возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке.

Сейчас возможны существенные задержки по меньшей мере шести поездов:

№119 Запорожье — Львов (+5 часов); №85 Запорожье — Львов (+5 часов); №139 Киев — Каменец-Подольский (+8:40 часов); №38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса (+12 часов); №770 Тернополь — Киев (+6 часов); №716 Перемышль — Киев (+7 часов).

Ранее в Укразализныце сообщали об опоздании прибытия в пункты назначения по меньшей мере пяти рейсов из-за атаки дронами 13 мая в Хмельницкой области.

Источник : Укрзализныця

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