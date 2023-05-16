Буданов рассказал о детстве и своей давней мечте

О детстве руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова известно очень мало, поскольку он является одним из главных представителей ГУР. Он рассказал, что родился в Киеве и большую часть своей жизни жил на левом берегу столицы.

— Я родился в Киеве — это правда. В полной семье, все хорошо у меня. Я родился в Киеве зимой. Что вам еще сказать? По моему возрасту вы видите, что я родился в 1980-х годах. То есть детство мое выпало на распад СССР. Это не то время, когда может быть мажорное детство. Возможно, у кого-то оно было, но не у меня. Окончил нормально общеобразовательную школу. Все хорошо. На левом берегу жил большую часть своей жизни, с рождения, я имею в виду, — отметил он.

Буданов рассказал, что стать разведчиком — это была давняя детская мечта. Он отметил, что знает несколько языков, а также перечислил, какие именно.

— Пожалуй, это еще давняя детская мечта, которую я в конце концов воплотил. Украинский знаю, русский знаю — тоже понятно, английский знаю, еще один знаю, восточный, все. Я не полиглот, — утверждает руководитель ГУР.

Источник: Разные люди

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