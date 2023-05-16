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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Помощь от Международной организации по миграции: как получить 2 200 грн

виплати
Фото: Depositphotos

Украинцы имеют возможность получить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ) благодаря Меморандуму о взаимопонимании между Минсоцполитики Украины и МОМ.

Что предусматривает эта помощь и как ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определены лица с инвалидностью, в том числе из числа ВПЛ.

Однако помощь могут получить и:

  • одинокая мать/отец, получающие пособие на детей;
  • получатели пособия по беременности и родам;
  • лица с инвалидностью;
  • семьи с двумя и более детьми;
  • пенсионеры в возрасте 65+.

Также МОМ выплачивает помощь жителям освобожденных территорий. В конце марта 2023 года в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что при финансовой поддержке МОМ уже выплачено по 2 200 грн помощи в месяц более чем 39 тыс. человек, проживающих на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины. Каждый человек получает такие выплаты в течение трех месяцев.

Что предполагает помощь

Лица или семьи, которым будет оказана помощь от МОМ, будут получать по 2 200 грн на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев.

Как получить помощь от МОМ

— Обратите внимание, что в настоящее время невозможно отправить заявку на получение денежной поддержки от МОМ.

Первый этап приема заявок через платформу єДопомога закончился. Однако украинцы, которые подпадают под категорию получателей помощи и присылали заявки до завершения первого этапа, все еще могут получить деньги.

Стоит еще раз отметить, что МОМ в первую очередь оказывает помощь приоритетным категориям лиц. То есть, если организация сочла вас неприоритетной категорией, помощь может не поступить!

В случае успешного прохождения в программу, средства будут переведены через Укрпочту в течение двух недель после заполнения данных.

За дополнительными деталями программы можно обратиться на горячую линию – 0 800 215 015 или отправить письмо на имейл украинского филиала организации kievtransparent@iom.int.

В общем, для получения помощи вы должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенное лицо в органах социальной защиты населения территориальной общины или ЦПАУ.

После проверки данных и подтверждения категории для программы, заявку отправляют в офис МОМ. Далее организация будет решать, оказывать ли вам финансовую помощь.

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