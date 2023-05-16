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Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
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Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить

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Фото: НБУ

22 апреля 2022 года в Киеве Международный комитет Красного Креста (МККК), Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Министерство социальной политики Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

Целью этого соглашения является предоставление финансовой поддержки незащищенным лицам, пострадавшим от войны в Украине.

Как получить денежную помощь от Красного Креста — далее в материале Фактов ICTV.

Кто сможет получить выплаты

Помощь могут получить все внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабной войны России против Украины.

— Выплаты будут осуществляться на основании имеющихся сведений информационной базы внутренне перемещенных лиц. То есть для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат почти 1 млн человек. Предпочтение будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий, — сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Помощь от Красного Креста будет предоставляться украинцам дополнительно к выплатам для ВПЛ.

Как получить помощь от Красного Креста ВПЛ

Финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 грн на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы єДопомога.

По словам вице-президента украинского Красного Креста Павла Розенко, выплаты будут осуществляться через портал Дія.

— Безусловно, регистрация ВПЛ необходима, но без дополнительных справок. Так как сегодня все регистрации цифровые, и уже есть база данных ВПЛ. Поэтому, я так понимаю, правительство готово без каких-либо бюрократических препятствий, через портал Дія сразу предоставлять помощь от Международного комитета КК, — отметил Розенко.

Также Красный Крест продолжает оказывать денежную поддержку украинцам на освобожденных территориях.

Так, по состоянию на 23 марта 2023 года помощь наличными в размере 1 200 грн от общества Красного Креста Украины получили более 155 тыс. граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

В самом Красном Кресте отметили, что с января по март 2023 года гражданам Украины выплачено более $9,2 млн.

Дополнительная помощь

Одна из программ, которая реализовывалась Красным Крестом Украины в марте-апреля 2022 года – Ваучерная программа для поддержки ВПО.

Изначально эта программа была запущена в крупных городах, которые первыми принимали тысячи ВПО и граничили с областями, где ведутся активные боевые действия.

Далее ее расширили до шести городов и она реализовывалась в Полтаве, Житомире, Кропивницкий, Днепре, Запорожье и Черкассах.

Программа давала возможность ВПО с категорий уязвимости приобрести в сети супермаркетов Сильпо товары на сумму 2 200 грн для покрытия базовых потребностей.

В начале мая 2022 года эта программа завершилась.

Учитывая, что количество ваучеров смогло покрыть потребности более 20 тыс. семей ВПО, сейчас Красный Крест разрабатывает совместно с партнерами другие программы для поддержки большего количества ВПО.

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