Ругался и бил военнослужащего: на Ивано-Франковщине будут судить офицера

На Ивано-Франковщине будут судить офицера, который издевался над военнослужащим.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одной из частей Нацгвардии, обвинительный акт направлен в суд.

— В середине апреля в сети интернет появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего. Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего, — сообщили в Государственном бюро расследований.

Офицера обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе разоблачили группу правоохранителей, которые зарабатывали на закрытии уголовных производств.

Одна из схем заключалась в проведении заказных экспертиз. К ней был привлечен заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Источник : ГБР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.