Ругался и бил военнослужащего: на Ивано-Франковщине будут судить офицера
На Ивано-Франковщине будут судить офицера, который издевался над военнослужащим.
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одной из частей Нацгвардии, обвинительный акт направлен в суд.
— В середине апреля в сети интернет появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего. Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего, — сообщили в Государственном бюро расследований.
Офицера обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее мы сообщали, что в Одессе разоблачили группу правоохранителей, которые зарабатывали на закрытии уголовных производств.
Одна из схем заключалась в проведении заказных экспертиз. К ней был привлечен заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко