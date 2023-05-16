Единый вступительный экзамен 2023: когда и как зарегистрироваться на ЕВЭ

В Министерстве образования и науки определили механизм конкурсного отбора в магистратуру в 2023 году. Таким образом, в этом году все поступающие в магистратуру на основе степени бакалавра будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего).

Факты ICTV узнавали, когда начнется регистрация на ЕВЭ в 2023 году, где зарегистрироваться на экзамен и как подать заявку.

Регистрация на ЕВЭ в 2023 году — даты

На сайте УЦОКО отмечается, что регистрация лиц, желающих принять участие в ЕФВВ и/или ЕВЭ, продлится с 8 по 31 мая 2023 года включительно. Ее будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений.

В дополнительный период (12-14 июля) смогут зарегистрироваться абитуриенты, которые не смогли по уважительным причинам сделать это во время основного периода.

Как зарегистрироваться на единый вступительный экзамен 2023 — пошаговая инструкция

Регистрацию на ЕВЭ осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений. Это можно сделать двумя способами:

личная регистрация — при присутствии поступающего в учебном заведении;

дистанционная регистрация — с помощью онлайн ресурсов.

Если вы выбрали первый вариант, то вам необходимо лично обратиться в приемную комиссию ЗВО и следовать их инструкциям.

В случае осуществления дистанционной регистрации ЗВО размещают на своих официальных сайтах электронные адреса приемной комиссии для получения копий документов поступающих, а также номера телефонов, по которым вы можете получить консультацию.

Дистанционная регистрация осуществляется с помощью двух сервисов, работу которых обеспечивают ГП Инфоресурс и Украинский центр оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться на ЕВЭ 2023:

Подготовьте копии всех необходимых документов:

заполненное заявление-анкета с информацией для оформления экзаменационного листка;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или документ, подтверждающий причину невнесения в анкету информации о РНОКПП;

документ о полученной степени высшего образования (для лиц, завершивших обучение в прошлые годы);

справки о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2023 году;

фотокарточки для документов (цветная или черно-белая) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего;

медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых (специальных) условий для прохождения вступительных испытаний).

— Обратите внимание, что заполняя заявление-анкету с информацией для оформления экзаменационного листка, вы должны указать населенный пункт, в котором желаете пройти ЕВЭ.

2. Отправьте на электронный адрес приемной комиссии копии регистрационных документов. Прежде чем отправить письмо, обязательно проверьте все данные, которые указали.

3. Получите отсканированную копию экзаменационного листа.

После отправки всех документов и заявления, приемная комиссия ЗВО проверит, все ли правильно.

В случае успешной регистрации вы получите копию экзаменационного листка на электронный адрес, который вы указали в анкете. Оригинал экзаменационного листка будет храниться в приемной комиссии.

— Если в экзаменационном листке вы нашли ошибки или за две недели до начала вступительных экзаменов не получили его, обратитесь в приемную комиссию.

Кстати, каждый участник ЕВЭ 2023, получивший экзаменационный листок, может войти в Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Доступ в личный кабинет осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.

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