Общая мобилизация 2023: кто подлежит призыву

Верховная Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 20 мая 2023 года.

Таким образом, мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Кто подлежит всеобщей мобилизации — узнавали Факты ICTV.

Что такое общая мобилизация

Общая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация проводится в течение 90 дней после ее объявления.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кого призовут

К призыву подлежат все граждане Украины, годные к военной службе или те, которые находятся в запасе (резервисты).

Каждый военнообязанный имеет соответствующее воинское звание. Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, но в первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле.

В целом все граждане обязаны являться по вызову военных комиссариатов для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время.

Призывать будут не всех военнообязанных, необходимое количество призывников должен определить генштаб СНБО.

Общая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.

Первая очередь оперативного резерва — бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (речь идет именно о ветеранах боевых действий с 2014 года, а не всех, кто когда-либо проходил срочную службу). Вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту. Мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных волн. Общественный резерв — остальные граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (применяется в случае худшего сценария полномасштабной войны).

Стоит отметить, что вручение первой повестки не означает, что вас срочно забирают на фронт. Это делается для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

В общем, в Украине существует четыре вида повесток:

Для уточнения учетных данных.

На прохождение военно-врачебной комиссии.

На призыв в армию.

Мобилизационное распоряжение.

Вручить повестку вам имеют право:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Обратите внимание, что повестка считается надлежаще переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

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