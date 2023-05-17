Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Общество
Асоян Карина, редактор ленты

НМТ-2023: весовые коэффициенты и таблицы перевода баллов

НМТ-2023
Фото: Unsplash

Министерство образования и науки в Украине опубликовали значения весовых коэффициентов, которые применяются для каждой специальности при поступлении в учреждения высшего образования. А также, таблицы перевода баллов НМТ 2023 по 200-балльной шкале.

Подробнее об этом рассказывают Факты ICTV.

Читайте: Как зарегистрироваться на НМТ-2023

Коэффициенты для специальностей при поступлении

В этом году поступающие будут сдавать 3 предмета: два обязательных — украинский язык и математика, один по выбору участника — история Украины, биология, физика химия и тому подобное.

При выборе третьего предмета стоит учитывать установленные МОН коэффициенты, которые будут применять для каждой из специальностей.

Коэффициенты применяют для предоставления результатам УМТ большего веса при поступлении на специальность, родственную к выборочному предмету.

Так, при поступлении на экономическое направление наибольший вес будет иметь результат по математике, при поступлении на психологию — по математике и биологии, при поступлении на IT-специальности — по физике и тому подобное.

Для тех, кто будет подавать для поступления сертификаты ВНО за 202 или 2021 год, весовой коэффициент для оценки по географии будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.

Посмотреть все весовые коэффициенты можно по ссылке.

Таблицы перевода баллов НМТ по 200-балльной шкале

После завершения выполнения всех заданий, участники получат количество правильных ответов за все пройденные предметные блок.

Для конкурсного отбора в учреждения высшего образования будут использовать результаты каждого блока, переведенные в шкалу 100-200 баллов.

Оценка по шкале 100-200 баллов является рейтинговой и рассчитывается с помощью таблиц перевода.

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, участникам нужно набрать:

  • 4 баллов — по математике, иностранному языку, химии, физике;
  • 5 баллов — по украинскому языку, биологии;
  • 6 баллов — по истории Украины

Ниже приведены таблицы перевода баллов УМТ 2023.

Читайте также
УЦОКО представил демонстрационный вариант НМТ-2023 по физике
дівчинка за ноутбуком, робота, навчання

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 17.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
НМТ-2023: весовые коэффициенты и таблицы перевода баллов
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом
НМТ-2023: весовые коэффициенты и таблицы перевода баллов
Угроза Covid-19 не исчезла: почему стоит вакцинировать ребенка даже во время войны
НМТ-2023: весовые коэффициенты и таблицы перевода баллов
Ограничения только в нашей голове: история Героя, потерявшего ноги, но не жажду жизни
НМТ-2023: весовые коэффициенты и таблицы перевода баллов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)
НМТ-2023: весовые коэффициенты и таблицы перевода баллов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь