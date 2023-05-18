Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом

Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом
Фото: Getty Images

Силы обороны Украины неподалеку от Бахмута захватили в плен представителя частной военной компании Вагнера, которого оставили российские оккупанты.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Вагнеровец рассказал, что на захватнических позициях есть окоп с мертвыми оккупантами, где, по его словам, якобы лежит труп на трупе. Пленным оказался 39-летний Ватрушев Денис Алексеевич из Ханты-Мансийского округа.

Сырский отметил, что Ватрушев был завербован Евгением Пригожиным в ЧВК Вагнера из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

В бою под Бахмутом оккупант получил тяжелое ранение — минно-взрывную травму ноги, после чего его покинули войска РФ. Ватрушев просидел раненым четыре дня, а затем попал в плен.

Читайте также
Россия стягивает в Бахмут все больше вагнеровцев – Маляр объяснила причину
Бахмут

Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский, ЧВК Вагнера, полон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области — Гуменюк
Російські військові
В Харькове вскоре после объявления тревоги раздались взрывы
Вибух
Взрывы в Одесской и Херсонской областях: 449-й день войны
Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом
Нужно больше давления на РФ: Зеленский о гибели ребенка в Херсонской области
Володимир Зеленський
Чехия лишила РФ права на бесплатное пользование земельными участками
Чехія, Прага
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.05.2023)
Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (17.05.2023)
Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (17.05.2023)
Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом
Евровидение 2023: во сколько обошлась организация конкурса Украине
Николай Чернотицкий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь