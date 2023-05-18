Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом

Силы обороны Украины неподалеку от Бахмута захватили в плен представителя частной военной компании Вагнера, которого оставили российские оккупанты.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Вагнеровец рассказал, что на захватнических позициях есть окоп с мертвыми оккупантами, где, по его словам, якобы лежит труп на трупе. Пленным оказался 39-летний Ватрушев Денис Алексеевич из Ханты-Мансийского округа.

Сырский отметил, что Ватрушев был завербован Евгением Пригожиным в ЧВК Вагнера из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

В бою под Бахмутом оккупант получил тяжелое ранение — минно-взрывную травму ноги, после чего его покинули войска РФ. Ватрушев просидел раненым четыре дня, а затем попал в плен.

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