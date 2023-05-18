Друг на друге лежат: пленный вагнеровец рассказал о погибших оккупантах под Бахмутом
Силы обороны Украины неподалеку от Бахмута захватили в плен представителя частной военной компании Вагнера, которого оставили российские оккупанты.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Вагнеровец рассказал, что на захватнических позициях есть окоп с мертвыми оккупантами, где, по его словам, якобы лежит труп на трупе. Пленным оказался 39-летний Ватрушев Денис Алексеевич из Ханты-Мансийского округа.
Сырский отметил, что Ватрушев был завербован Евгением Пригожиным в ЧВК Вагнера из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.
В бою под Бахмутом оккупант получил тяжелое ранение — минно-взрывную травму ноги, после чего его покинули войска РФ. Ватрушев просидел раненым четыре дня, а затем попал в плен.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко