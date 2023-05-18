Помощь одиноким матерям: кто может получить и какие документы необходимы

Одинокие матери, которые не состоят в браке и самостоятельно воспитывают детей, имеют право на получение денежной помощи от государства.

Как получить выплаты на детей одиноким матерям — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Право на помощь имеют:

одинокие матери (не состоящие в браке), одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце;

вдова и вдовец с детьми, мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, брак между которыми был расторгнут до дня смерти, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию.

В то же время за одинокой матерю, в случае смерти мужа, брак с которым был расторгнут до дня смерти, сохраняется право на получение пособия на детей, родившихся до брака, при условии, если эти дети не были усыновлены новым мужем.

Помощь на детей назначается независимо от получения на детей других видов помощи.

Законодательством Украины предусмотрены льготы и различные гарантии для одиноких матерей, однако, некоторые из них женщина теряет, если вступает в брак.

Стоит отметить, что понятие одинокая мать определяется действующим законодательством Украины по-разному, и применяется в зависимости от того, на какие правоотношения оно распространяется.

Какие документы необходимы

Чтобы получить выплаты на детей, нужно иметь такие документы:

заявление о назначении социальной помощи

декларацию о доходах

справку о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, Фондах социального страхования;

выписку из государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданную отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, или справку о рождении, выданную исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) советов;

копию свидетельства о рождении ребенка;

для усыновителей — решение об усыновлении ребенка;

копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что дети не получают указанные пенсии и государственную социальную помощь.

Как получить помощь

Для получения выплат нужно обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг с необходимыми документами.

Найти ближайший ЦПАУ можно по ссылке.

Подать заявку на выплаты можно и онлайн. Необходимо отправить ее вместе со всеми документами по почте в ЦПАУ или орган соцзащиты.

В условиях военного положения и в течение одного месяца после его прекращения выплата пособия не прекращается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.

— Но после завершения военного положения граждане должны обновить документы в течение месяца, чтобы продолжить получать помощь. Если вы не обратились за помощью в течение 60 календарных дней, средства вернутся Минсоцполитики.

Размер помощи 2023

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:

на детей до 6 лет – 2 272 грн ;

; на детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн ;

; на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Когда помощь могут отменить

Выплата пособия на детей одиноким матерям прекращается в случае:

лишения получателя родительских прав;

отказов получателя от воспитания ребенка;

временного устройства ребенка на полное государственное содержание;

лишения свободы получателя помощи по решению суда;

отмены решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным;

трудоустройства ребенка или регистрации им брака до достижения 18-летнего возраста;

предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если оно записано матерью или отцом ребенка;

смерти ребенка;

смерти получателя помощи.

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