В работе приложения Новой почты произошел масштабный сбой: что известно

Клиенты Новой почты жалуются на проблемы в работе мобильного приложения, которые наблюдаются примерно с вечера 17 мая и по состоянию на сейчас.

Что известно о масштабном сбое в работе Новой почты — далее в материале.

Пользователи приложения примерно с 20:30 17 мая начали сообщать, что система не работает, они не могут осуществить оплату онлайн и получить посылку в почтомате. Возникают также проблемы с авторизацией.

По состоянию на 18 мая эти проблемы не исчезли, однако официальных сообщений или предупреждений на сервисах Новой почты до сих пор нет. Работники только отвечают на жалобы клиентов в соцсети и обещают сообщить, когда восстановят работу приложения.

— Сейчас имеем технический сбой в работе системы, однако коллеги активно работают над восстановлением ее работы… Мы обязательно сообщим о восстановлении работы всех сервисов на сайте и в социальных сетях, — так администрация Новой почты отвечает на комментарии клиентов.

Там также уточнили, что сейчас все отделения работают и отдают посылки, но оплата пока доступна только наличными.

Вскоре Новая почта все же опубликовала официальное сообщение о техническом сбое в работе мобильного приложения, в результате чего сейчас невозможно воспользоваться почтоматом и всеми услугами именно через приложение.

— Все, кто ожидают посылки в почтомат сегодня, — в ближайшее время позвонит оператор Новой почты и уточнит ваши пожелания: удобный для вас способ доставки или возможность подождать получения в почтомате. В то же время все услуги по отправке посылок и грузов, а также финансовые услуги вы можете получить в любом нашем отделении. Все остальные цифровые точки контакта — API, бизнес-кабинет, сайт — работают, — уточнили в администрации.

Фото: Нова пошта

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