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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Уникальный орнамент на военном пикселе. Залужный поздравил украинцев с Днем вышиванки

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем вышиванки и опубликовал фото бывшей журналистки программы Утро в большом городе на телеканале ICTV Роксоланы Влох, которая сейчас служит в рядах ВСУ.

– Уникальный орнамент на военном пикселе. Несокрушимый символ национального сознания, идентичности, единства и будущей Победы нашего народа, – написал Залужный.

Уникальный орнамент на военном пикселе. Залужный поздравил украинцев с Днем вышиванки

Фото: Валерій Залужний

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Днем вышиванки и напомнил о депортации крымских татар.

Валерий Залужный, День вишиванки, Привітання
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