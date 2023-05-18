Известно, когда откроют первую часть Подольско-Воскресенского моста, который строят 30 лет

До конца 2023 года планируют завершить строительство первой части Подольско-Воскресенского моста.

Об этом в эфире телеканала Киев сказал городской глава Виталий Кличко.

— Первую часть мостового перехода запустим уже в этом году, ведь без этого невозможно говорить о метро, — сказал Кличко.

Городской глава заверил, что в столице продолжают строить метро на Виноградарь, но работы ведут в подземной части, поэтому горожанам они не заметны.

По словам Кличко, он попросил руководителя метрополитена выкладывать у себя на странице или на странице метрополитена информацию о строительстве новых тоннелей и отчитываться перед обществом.

Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив.

Ожидается, что на верхнем ярусе будет шесть полос для автотранспорта — по три с каждой стороны, а на нижнем — линия метро на Троещину. Строительство моста стартовало в 1993 году, но фактически — через десять лет. Его неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования.

В октябре 2022 года стало известно, что Киевсовет выделил дополнительные 183 млн грн из местного бюджета на достройку Подольско-Воскресенького моста.

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