Получение статуса УБД для добровольцев: список документов и пошаговая инструкция

В Украине статус участника боевых действий могут получить те, кто принимал непосредственное участие в обороне Украины, но не вступил в официальные военные формирования или правоохранительные органы. Как получить статус УБД для добровольцев и что для этого нужно – читайте в материале.

Кто принимает решение о предоставлении статуса УБД добровольцам

По словам адвоката Радиона Кирилкина, решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимается межведомственной комиссией, образованной центральным органом исполнительной власти. Основанием для предоставления статуса участника боевых действий является справка, выданная командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) Вооруженных сил Украины согласно закону военных формирований или правоохранительных органов.

Что делать, если не дают справку

В случае отсутствия справки требуется свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей, одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо или добровольческое формирование, в составе которого лицо принимало участие в осуществлении соответствующих мер.

Что делать, если доброволец получил ранение

Лицам, получившим ранения, контузию, увечье, что сделало невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач (кроме случаев неосторожного обращения с оружием, самокалечения), необходимо основание в виде заявления не менее двух свидетелей, принимавших участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий, в период непосредственного участия лиц в таких мероприятиях, как и медицинские документы, подтверждающие получение лицом ранения, контузии, увечья при непосредственном участии в осуществлении таких мероприятий.

Учитываются свидетельства (заявления) лиц, подпись на которых заверена нотариально, которыми установлен статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью в результате войны и имеющих документальное подтверждение своего участия в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины за период, за который они свидетельствуют.

Закон, дающий право на получение такого статуса: Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (последние изменения 15.04.2023).

Как получить статус УБД добровольцам: пошаговая инструкция

Напишите на имя своего руководства рапорт о предоставлении комплекта документов, которые являются основанием для предоставления статуса УБД (той же справки). Руководство через соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) организует оформление и выдачу следующих документов: справку о непосредственном участии в боевых мероприятиях, один из документов: выписка (копии) боевых донесений, из журналов боевых действий, из вахтенных журналов; копии полетных листов, материалов служебных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий. Также могут прилагаться другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения вами лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и учреждения боевых (служебных) задач. Для находившихся в плену или в заложниках – материалы служебных расследований по факту попадания в плен или в заложники. После получения необходимых документов нужно обратиться в Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о предоставлении статуса УБД.

В Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий вы должны подать следующие документы:

рапорт (заявление) о рассмотрении документов на Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий;

документы, указанные выше;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, месте жительства и документов о присвоении идентификационного номера или лицевой и обратной стороны паспорта гражданина Украины в форме карточки и документа, подтверждающего место жительства;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий образуются в:

Министерстве обороны Украины;

Генштабе ВСУ;

Администрации Государственной специальной службы транспорта;

В/Ч А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617;

Командованиях ВС ВСУ, ВМС ВСУ и СВ ВСУ;

ОК Север, Юг, Восток и Запад.

Что делать дальше

Комиссия по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий обязана в месячный срок со дня получения всех вышеперечисленных документов довести до вас принятое решение и разъяснить порядок получения удостоверения УБД.

В случае отказа Комиссии в признании военнослужащего УБД такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

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