Когда менять фотографию в паспорте в Украине

В Украине менять фотографию в паспорте нужно по достижению 25 и 45-летнего возраста. При этом использовать старое фото нельзя — на новом снимке гражданин должен выглядеть согласно его возрасту.

Пока в паспорте не будет актуальной фотографии, он считается недействительным. Без паспорта вы не сможете оформить документы, взять кредит в банке или проголосовать на выборах.

Чтобы вклеить в паспорт новое фото, нужно не позже, чем через месяц после достижения 25 или 45 лет, обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по месту регистрации или в ЦНАП.

Если на этот момент вы не зарегистрированы по какому-либо адресу, обратитесь в соответствующий орган по последнему месту прописки либо по фактическому месту проживания.

Украинцам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях, нужно подать документы для обновления паспорта в подразделение миграционной службы по месту обращения.

Временно перемещенные лица подают документы по месту проживания, подтвердив свой статус справкой о пребывании на учете ВПЛ.

За смену фотографии платить не нужно. Однако все документы для обновления паспорта нужно подать лично. Среди них:

заявление о вклеивании фотографии в паспорт;

сам паспорт;

два цветных актуальных фото 3,5х4,5 см (вы должны быть без шапки, однако допускаются очки, если вы носите их в повседневной жизни);

все документы заявителя, особенно если в них есть фото (необходимы только если паспорт выдан органом ГМС, прекратившим деятельность);

решение суда (если вы не хотите переходить с паспорта в форме книжки на ID-карту).

На рассмотрение заявки уйдет пять дней. Если нужно проверить больше информации по человеку, это может занять до месяца. Но такие случаи крайне редки и о них обычно предупреждают.

По истечению этого периода у вас будет документ уже с вклеенным фото. Срок действия паспорта неограничен.

Для получения паспорта нужно прийти в миграционную службу в течение года. Если вы упустите момент, документ признают недействительным и просто уничтожат.

За несвоевременное обновление паспорта придется заплатить штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов (от 17 до 51 грн).

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