Ситуация в Бахмуте, готовность ВСУ к поставкам и обслуживанию самолетов: Данилов о темах на Ставке

Сегодня состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсудили ряд важных для Украины вопросов. Среди них – общая ситуация, оперативная обстановка на Бахмутском направлении, поставки и обслуживание самолетов и другие.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

– Заседание Ставки верховного главнокомандующего – это важная вещь. Как обычно, первый вопрос – докладывал генерал Залужный по поводу общей ситуации, ситуации, которая происходит на Бахмуте. Бахмут, то, что говорят россияне, что они его полностью взяли, не соответствует действительности. Небольшая часть Бахмута находится под контролем наших Вооруженных сил, поэтому я бы хотел ко всем обратиться, чтобы очень внимательно комментировали эту тему, — отметил он.

Особое внимание было уделено поставкам самолетов, в частности, американских истребителей F-16. Они обсуждали готовность ВСУ принять самолеты, обслуживать и использовать, отметил секретарь СНБО.

— Второй вопрос, который был на Ставке, это самолеты. Вы знаете, что недавно президент вернулся с посещения там, где было решение авиационных вопросов и непосредственно поставки самолетов. На сегодня речь идет о F-16. Докладывал генерал Олещук относительно подготовки, готовности наших Вооруженных сил принять эти самолеты, обслуживать и использовать по назначению, — подчеркнул он.

Данилов утверждает, что во время Ставки было уделено внимание и другим важным вопросам, которые пока разглашать Украина не может.

— Было еще несколько вопросов, но я хотел бы подчеркнуть, что заседание Ставки проходит в режиме де-юре, поэтому подробности по этим вопросам мы разглашать не можем, — утверждает Алексей Данилов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.