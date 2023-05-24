Обеспечивал продуктами Путина и силовиков РФ: в Черкассах арестовали миллионные активы россиянина

Суд арестовал корпоративные права и уставный капитал предприятия в Черкассах, совладелец которого продолжал сотрудничать с российскими силовиками.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, арестованный уставный капитал составляет 1,98 млн грн, корпоративные права — 9,2 млн грн.

Также суд наложил арест на недвижимость предприятия стоимостью 91 млн грн, общая площадь которой более 3 тыс. кв. м.

— Один из совладельцев предприятия является гражданином РФ и владеет более чем 15 российскими предприятиями, работающими во временно оккупированном Крыму и осуществляющими поставки продуктов и медицинских изделий силовым структурам страны-агрессора, — говорится в сообщении.

Российские предприятия фигуранта поставляли аграрную, молочную продукцию, табачные изделия и консервы на российские государственные медицинские учреждения, а также учреждения ФСБ, МВД, управления делами президента РФ и тому подобное.

Также поставки осуществлялись на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ, санаторий МВД РФ и во временно оккупированный Крым.

Уголовное производство расследуется по факту финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории Украины и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Готовится ходатайство о передаче арестованного имущества в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Источник : ГБР

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