Готовы ли украинцы иметь оружие после войны: Клименко назвал два условия

После того как в Украине будут созданы соответствующие условия для хранения и тренировки, можно будет говорить о готовности украинцев иметь оружие.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

— Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да. Прежде всего это касается безопасного обращения с оружием. Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь также в безопасности, — подчеркнул он.

По его словам, местом для хранения такого оружия может быть тир, но точно не дом.

— Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным, — добавил Клименко.

Ранее глава МВД Игорь Клименко говорил, что украинцы после завершения войны должны сдать оружие, полученное в начале полномасштабного вторжения РФ, поскольку это собственность государства.

По его словам, работа над законопроектом об обороте гражданского оружия продолжается.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.