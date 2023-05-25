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Готовы ли украинцы иметь оружие после войны: Клименко назвал два условия

Вогнепальна зброя
Фото: Depositphotos

После того как в Украине будут созданы соответствующие условия для хранения и тренировки, можно будет говорить о готовности украинцев иметь оружие.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

— Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да. Прежде всего это касается безопасного обращения с оружием. Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь также в безопасности, — подчеркнул он.

По его словам, местом для хранения такого оружия может быть тир, но точно не дом.

— Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей. Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным, — добавил Клименко.

Ранее глава МВД Игорь Клименко говорил, что украинцы после завершения войны должны сдать оружие, полученное в начале полномасштабного вторжения РФ, поскольку это собственность государства.

По его словам, работа над законопроектом об обороте гражданского оружия продолжается.

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Источник: РБК-Украина
Игорь Клименко, Летальное оружие, МВД
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